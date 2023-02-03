Пограничник может не выпустить за границу чиновника, даже если его нет в списке невыездных – ГПСУ

По его словам, постановление Кабинета Министров №69 о запрете выезда в личных целях за границу для чиновников, судей, прокуроров, депутатов и других должностных лиц предусматривает, что руководителям госорганов нужно в трехдневный срок передать ГПСУ списки сотрудников и регулярно обновлять их в случае кадровых перестановок.

Однако на данный момент не все структуры направили такие списки, поэтому пограничники могут запретить выезд, даже если чиновник не указан в перечне, сообщил он.

"Норма, внесенная правительством, вступила в силу и уже действует. Конечно, мы продолжаем ожидать от всех информацию, которую правительство определило предоставить в администрацию ГПСУ. Однако подчеркиваю: это и вопросы контроля, и вопросы ответственности должностных лиц, подпадающих под этот перечень", – сказал Демченко.

Он отметил, что речь идет о "тысячах" чиновников, которые уже внесены в списки. В отношении остальных ГСПУ оставляет за собой право принимать самостоятельное решение.

"Если пограничники на границе установят, что такое лицо подпадает под перечень, определенный Кабмином, даже если еще нет списков, то может быть принято решение в отказе пересечения государственной границы, если этот человек следует не в служебных целях, то есть в командировку, и не подпадает под другие исключения по поводу посещения детей, лечения или смерти близких лиц", – отметил спикер Госпогранслужбы.



