Пограничник может не выпустить за границу чиновника, даже если его нет в списке невыездных – ГПСУ

По его словам, постановление Кабинета Министров №69 о запрете выезда в личных целях за границу для чиновников, судей, прокуроров, депутатов и других должностных лиц предусматривает, что руководителям госорганов нужно в трехдневный срок передать ГПСУ списки сотрудников и регулярно обновлять их в случае кадровых перестановок.
Однако на данный момент не все структуры направили такие списки, поэтому пограничники могут запретить выезд, даже если чиновник не указан в перечне, сообщил он.
"Норма, внесенная правительством, вступила в силу и уже действует. Конечно, мы продолжаем ожидать от всех информацию, которую правительство определило предоставить в администрацию ГПСУ. Однако подчеркиваю: это и вопросы контроля, и вопросы ответственности должностных лиц, подпадающих под этот перечень", – сказал Демченко.
Он отметил, что речь идет о "тысячах" чиновников, которые уже внесены в списки. В отношении остальных ГСПУ оставляет за собой право принимать самостоятельное решение.
"Если пограничники на границе установят, что такое лицо подпадает под перечень, определенный Кабмином, даже если еще нет списков, то может быть принято решение в отказе пересечения государственной границы, если этот человек следует не в служебных целях, то есть в командировку, и не подпадает под другие исключения по поводу посещения детей, лечения или смерти близких лиц", – отметил спикер Госпогранслужбы.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.
27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.
В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.