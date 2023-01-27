Кабмин Украины принял постановление о запрете выезда чиновников и госслужащих за границу

Народные депутаты, члены правительства, представители местной власти, прокуроры, судьи и другие должностные лица имеют право выехать из Украины в служебную командировку, объяснил Шмыгаль. Также можно покинуть страну по другим причинам.

"Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи", – написал премьер-министр.

Он подчеркнул, соответствующее постановление Кабмина последовало за постановлением СНБО и указом президента Украины Владимира Зеленского.



