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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины принял постановление о запрете выезда чиновников и госслужащих за границу

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Чиновники и госслужащие не смогут покинуть страну без уважительных причин
Чиновники и госслужащие не смогут покинуть страну без уважительных причин
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров Украины 27 января по поручению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) принял постановление о запрете выезда чиновников и госслужащих за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Народные депутаты, члены правительства, представители местной власти, прокуроры, судьи и другие должностные лица имеют право выехать из Украины в служебную командировку, объяснил Шмыгаль. Также можно покинуть страну по другим причинам. 

"Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми  можно. Кататься на отдых – нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи", – написал премьер-министр.

Он подчеркнул, соответствующее постановление Кабмина последовало за постановлением СНБО и указом президента Украины Владимира Зеленского.


Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.

В своем обращении, опубликованном 26 января, после скандала из депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, который поехал в Таиландпрезидент напомнил о решении СНБО, которое предусматривает ограничения для госслужащих и народных депутатов.

Теги: Украина, Кабинет Министров, СНБО, граница, запрет, чиновники, госслужащие, власть, Денис Шмыгаль, Кабмин
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