Постановление о запрете выезда чиновников за границу касается и женщин, и мужчин – Госпогранслужба

"После решения Совета национальной безопасности и обороны Украины Кабмин [Украины] внес изменения в постановление [о правилах пересечения государственной границы гражданами Украины]. Теперь чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, а также прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать государственную границу Украины исключительно с целью служебной командировки", – сказал Демченко.
Руководители соответствующих организаций должны предоставить в администрацию Госпогранслужбы список лиц, которых касаются изменения в постановлении.
"Однако есть в отношении них и определенный перечень исключений, а именно – в случае когда женщина или мужчина, являющийся одиноким отцом, могут в исключительных случаях навещать своих детей в возрасте до 18 лет (включительно), находящихся за границей", – рассказал пресс-секретарь ГПСУ.
Также чиновники могут сопровождать своих детей для выезда за пределы Украины, добавил он. Кроме того, как исключение, чиновников будут выпускать на лечение при наличии соответствующих документов.
Демченко подчеркнул, что новые правила касаются и женщин, и мужчин.
Ответственность за ненарушение новых правил несут не только пограничники, а также руководители чиновников, которым нельзя покидать страну, а также сами чиновники.
Поездки за границу в отпуск также запрещены, уточнил Демченко.
"Если раньше должностным лицам разрешалось выезжать и в отпуск, это не запрещалось нормами правил пересечения государственной границы Украины, то теперь и такую оценку дал президент Украины [Владимир Зеленский], если ты государственный служащий, то должен работать на государство, а не отдыхать. Поэтому изменения внесены для того, чтобы должностные лица имели возможность выезжать за границу исключительно с целью служебной командировки для решения вопросов, необходимых именно для Украины", – сказал пресс-секретарь главы ГПСУ.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.
27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.