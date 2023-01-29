Постановление о запрете выезда чиновников за границу касается и женщин, и мужчин – Госпогранслужба

Зеленский заявлял, что госчиновникам больше не удастся ездить за границу на отдых или с другой личной целью Фото: depositphotos.com

"После решения Совета национальной безопасности и обороны Украины Кабмин [Украины] внес изменения в постановление [о правилах пересечения государственной границы гражданами Украины]. Теперь чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, а также прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать государственную границу Украины исключительно с целью служебной командировки", – сказал Демченко.

Руководители соответствующих организаций должны предоставить в администрацию Госпогранслужбы список лиц, которых касаются изменения в постановлении.

"Однако есть в отношении них и определенный перечень исключений, а именно – в случае когда женщина или мужчина, являющийся одиноким отцом, могут в исключительных случаях навещать своих детей в возрасте до 18 лет (включительно), находящихся за границей", – рассказал пресс-секретарь ГПСУ.

Также чиновники могут сопровождать своих детей для выезда за пределы Украины, добавил он. Кроме того, как исключение, чиновников будут выпускать на лечение при наличии соответствующих документов.

Демченко подчеркнул, что новые правила касаются и женщин, и мужчин.

Ответственность за ненарушение новых правил несут не только пограничники, а также руководители чиновников, которым нельзя покидать страну, а также сами чиновники.

Поездки за границу в отпуск также запрещены, уточнил Демченко.

"Если раньше должностным лицам разрешалось выезжать и в отпуск, это не запрещалось нормами правил пересечения государственной границы Украины, то теперь и такую оценку дал президент Украины [Владимир Зеленский], если ты государственный служащий, то должен работать на государство, а не отдыхать. Поэтому изменения внесены для того, чтобы должностные лица имели возможность выезжать за границу исключительно с целью служебной командировки для решения вопросов, необходимых именно для Украины", – сказал пресс-секретарь главы ГПСУ.