Запрет на выезд за границу, который ввели в Украине, коснется тысяч женщин. Из-за него несколько депутаток Рады готовы сложить мандат – СМИ

Согласно постановлению Кабмина, запрещено покидать территорию Украины, мужчинам и женщинам:
По информации "ВВС News Україна", депутатками местных советов являются 15 тыс. женщин, 9 тыс. из которых – члены сельских советов.
Эти лица могут выезжать за границу только на основании документов о командировке. В исключительных случаях, говорится в постановлении, пропуск через границу для людей из списка возможен, если речь о поездке к их несовершеннолетним детям или при сопровождении детей, пересекающих границу. Также предусмотрены другие исключения.
"Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи", – объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По информации "Украинской правды", такие ограничения вызвали волну возмущения у парламентариев.
"Наиболее остро на такой запрет отреагировали депутатки, ведь у многих из них семьи и дети находятся за границей. Раньше матери могли к ним ездить, а теперь запрет делает их живое общение с детьми невозможным. Этот вопрос, как рассказывают собеседники в парламенте, стал настолько остро, что несколько депутаток разных фракций заявили о готовности составить мандат", – пишет СМИ.
Публично по этому поводу возмутилась нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.
Она подчеркнула, что речь идет в том числе о женщинах из зон боевых действий и напомнила – за работу в местных советах заработная плата не предусмотрена.
"Сначала власти призвали всех, кто может, уехать на зиму с детьми, теперь – безвыезд. Я обращала внимание на это безумие тех, кто на [заседаниях] СНБО и правительства за это голосовал. В условиях войны важно сохранить психическое здоровье женщин и детей, помочь сочетать материнство и работу, позволить мамам самим определять, как лучше для ребенка. Все это закончится грандиозным скандалом. Всякие Коли как ездили, так и будут ездить, они и не вернулись из Таиланда. А вот многие женщины-госслужащие или депутатки местных советов, добросовестно выполнявшие свои обязанности, а еще волонтерили, помогали фронту, сочетая это с тем, что могли навестить ребенка, теперь подадут заявление на увольнение", – написала она в Facebook.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.
27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.