Запрет на выезд за границу, который ввели в Украине, коснется тысяч женщин. Из-за него несколько депутаток Рады готовы сложить мандат – СМИ

Согласно постановлению Кабмина, запрещено покидать территорию Украины, мужчинам и женщинам:

членам правительства,

нардепам, работникам аппарата Верховной Рады,

руководителям центральных органов исполнительной власти,

судьям, прокурорам,

руководству СНБО, Нацбанка, СБУ,

а также депутатам местных советов, руководителям структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления, работникам, забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководителям государственных предприятий и их заместителям.

По информации "ВВС News Україна", депутатками местных советов являются 15 тыс. женщин, 9 тыс. из которых – члены сельских советов.

Эти лица могут выезжать за границу только на основании документов о командировке. В исключительных случаях, говорится в постановлении, пропуск через границу для людей из списка возможен, если речь о поездке к их несовершеннолетним детям или при сопровождении детей, пересекающих границу. Также предусмотрены другие исключения.

"Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи", – объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По информации "Украинской правды", такие ограничения вызвали волну возмущения у парламентариев.

"Наиболее остро на такой запрет отреагировали депутатки, ведь у многих из них семьи и дети находятся за границей. Раньше матери могли к ним ездить, а теперь запрет делает их живое общение с детьми невозможным. Этот вопрос, как рассказывают собеседники в парламенте, стал настолько остро, что несколько депутаток разных фракций заявили о готовности составить мандат", – пишет СМИ.

Публично по этому поводу возмутилась нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что речь идет в том числе о женщинах из зон боевых действий и напомнила – за работу в местных советах заработная плата не предусмотрена.

"Сначала власти призвали всех, кто может, уехать на зиму с детьми, теперь – безвыезд. Я обращала внимание на это безумие тех, кто на [заседаниях] СНБО и правительства за это голосовал. В условиях войны важно сохранить психическое здоровье женщин и детей, помочь сочетать материнство и работу, позволить мамам самим определять, как лучше для ребенка. Все это закончится грандиозным скандалом. Всякие Коли как ездили, так и будут ездить, они и не вернулись из Таиланда. А вот многие женщины-госслужащие или депутатки местных советов, добросовестно выполнявшие свои обязанности, а еще волонтерили, помогали фронту, сочетая это с тем, что могли навестить ребенка, теперь подадут заявление на увольнение", – написала она в Facebook.