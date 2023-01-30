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Запрет на выезд за границу, который ввели в Украине, коснется тысяч женщин. Из-за него несколько депутаток Рады готовы сложить мандат – СМИ

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Под ограничения попали 15 тыс. женщин, которые являются членами местных советов
Под ограничения попали 15 тыс. женщин, которые являются членами местных советов
Фото: depositphotos.com

Запрет на выезд за границу, введенный в Украине для госслужащих и депутатов, коснется тысяч женщин. На это 28 января обратило внимание "ВВС News Україна".

Согласно постановлению Кабмина, запрещено покидать территорию Украины, мужчинам и женщинам:

  • членам правительства,
  • нардепам, работникам аппарата Верховной Рады,
  • руководителям центральных органов исполнительной власти,
  • судьям, прокурорам, 
  • руководству СНБО, Нацбанка, СБУ,
  • а также депутатам местных советов, руководителям структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления, работникам, забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководителям государственных предприятий и их заместителям.

По информации "ВВС News Україна", депутатками местных советов являются 15 тыс. женщин, 9 тыс. из которых – члены сельских советов.

Эти лица могут выезжать за границу только на основании документов о командировке. В исключительных случаях, говорится в постановлении, пропуск через границу для людей из списка возможен, если речь о поездке к их несовершеннолетним детям или при сопровождении детей, пересекающих границу. Также предусмотрены другие исключения. 

"Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми  можно. Кататься на отдых – нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи", – объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

По информации "Украинской правды", такие ограничения вызвали волну возмущения у парламентариев. 

"Наиболее остро на такой запрет отреагировали депутатки, ведь у многих из них семьи и дети находятся за границей. Раньше матери могли к ним ездить, а теперь запрет делает их живое общение с детьми невозможным. Этот вопрос, как рассказывают собеседники в парламенте, стал настолько остро, что несколько депутаток разных фракций заявили о готовности составить мандат", – пишет СМИ. 

Публично по этому поводу возмутилась нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. 

Она подчеркнула, что речь идет в том числе о женщинах из зон боевых действий и напомнила – за работу в местных советах заработная плата не предусмотрена. 

"Сначала власти призвали всех, кто может, уехать на зиму с детьми, теперь – безвыезд. Я обращала внимание на это безумие тех, кто на [заседаниях] СНБО и правительства за это голосовал. В условиях войны важно сохранить психическое здоровье женщин и детей, помочь сочетать материнство и работу, позволить мамам самим определять, как лучше для ребенка. Все это закончится грандиозным скандалом. Всякие Коли как ездили, так и будут ездить, они и не вернулись из Таиланда. А вот многие женщины-госслужащие или депутатки местных советов, добросовестно выполнявшие свои обязанности, а еще волонтерили, помогали фронту, сочетая это с тем, что могли навестить ребенка, теперь подадут заявление на увольнение", – написала она в Facebook. 

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02NPcHudgDS6aEFYrXdHcPkic1pJfCxS5wHeA9ZBL9arxieDihuq7qBhWHUi3bSWxMl

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.

27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ирина Геращенко, депутаты, граница, самоуправление, военное положение, дети, лечение, скандал, чиновники, госслужащие, женщины, Денис Шмыгаль, мужчины, Кабмин
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