Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных украинцев во время действия военного положения

"Утвержден порядок бронирование военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения; порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", – написал он.

По словам Мельничука, установлено, что "отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены".

Подробности решения Кабмина опубликовала 28 января Украинская бизнес-ассоциация (EBA).

"Согласно новой процедуре, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые являются критически важными, чтобы предприятие продолжало работать. Определение предприятия критически важным для экономики осуществляется по исчерпывающему перечню критериев", – говорится в сообщении.

Среди критериев для такого предприятия, по данным EBA: общая сумма уплаченных налогов и других сборов превышает €1,5 млн; сумма поступлений в иностранной валюте € не менее 32 млн в эквиваленте.

Критически важное предприятие должно также иметь стратегическое значение для экономики и безопасности страны, быть важным для "удовлетворения потребностей территориальной общины", не иметь задолженности по уплате единого социального взноса, выплачивать сотрудникам зарплату не меньшую, чем средняя зарплата по региону, быть резидентом "Дія Сіті".