Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных украинцев во время действия военного положения

"Утвержден порядок бронирование военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения; порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", – написал он.
По словам Мельничука, установлено, что "отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены".
Подробности решения Кабмина опубликовала 28 января Украинская бизнес-ассоциация (EBA).
"Согласно новой процедуре, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые являются критически важными, чтобы предприятие продолжало работать. Определение предприятия критически важным для экономики осуществляется по исчерпывающему перечню критериев", – говорится в сообщении.
Среди критериев для такого предприятия, по данным EBA: общая сумма уплаченных налогов и других сборов превышает €1,5 млн; сумма поступлений в иностранной валюте € не менее 32 млн в эквиваленте.
Критически важное предприятие должно также иметь стратегическое значение для экономики и безопасности страны, быть важным для "удовлетворения потребностей территориальной общины", не иметь задолженности по уплате единого социального взноса, выплачивать сотрудникам зарплату не меньшую, чем средняя зарплата по региону, быть резидентом "Дія Сіті".
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение несколько раз. 16 ноября Рада продлила военное положение до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказывал в октябре, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному.