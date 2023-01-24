Кабмин назначил членов набсовета НАК "Нафтогаз України"

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Продолжаем корпоративную реформу. Сегодня правительство назначит набсовет "Нафтогазу", избрав на должности членов наблюдательного совета компании шесть победителей отбора. Это четверо независимых членов и два представителя государства, – сказал Шмыгаль. – Делаем все возможное, чтобы Украина была лучше и сильнее".

Как сообщили источники "Экономической правды" в Кабмине, независимыми членами стали Мартин Анфиннсен, Людо Ван дер Хейден, Энтони Марино, Ричард Хуквед.

В то же время представителями государства стали Наталья Бойко и замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.