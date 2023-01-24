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Кабмин назначил членов набсовета НАК "Нафтогаз України"

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Кабмин назначил на должности членов наблюдательного совета НАК шесть победителей отбора, отметил Шмыгаль
Кабмин назначил на должности членов наблюдательного совета НАК шесть победителей отбора, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин на заседании 24 января утвердил на должности членов набсовета НАК "Нафтогаз України" шестерых победителей отбора.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Продолжаем корпоративную реформу. Сегодня правительство назначит набсовет "Нафтогазу", избрав на должности членов наблюдательного совета компании шесть победителей отбора. Это четверо независимых членов и два представителя государства, – сказал Шмыгаль. – Делаем все возможное, чтобы Украина была лучше и сильнее".

Как сообщили источники "Экономической правды" в Кабмине, независимыми членами стали Мартин Анфиннсен, Людо Ван дер Хейден, Энтони Марино, Ричард Хуквед.

В то же время представителями государства стали Наталья Бойко и замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1167270250825698/

Контекст:

Кабмин 28 апреля 2021 года уволил главу "Нафтогазу" Андрея Коболева. Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Бруно Лескуа (Франция), ван дер Хейдена (Бельгия), Клэр Споттисвуд (Великобритания) и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Юрия Витренко создало конфликт интересов. Однако позднее Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с Витренко.

Правительство Украины в начале сентября получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогазу": главы набсовета Споттисвуд, Лескуа и Хейдена. Они заявили, что сложили полномочия в связи с отсутствием принципов надлежащего корпоративного управления в период смены руководства.

27 сентября стало известно, что Кабмин уволил членов правления "Нафтогазу" Сергея Перелому и Ярослава Теклюка и возложил обязанности членов правления на четырех сотрудников компании, а на себя взял функции набсовета.

С учетом инициативы новоназначенного главы правления НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова, Кабмин в начале ноября 2022 года поручил начать новый конкурс по избранию и назначению членов наблюдательного совета в НАК, заявил Шмыгаль, его цитирует пресс-центр правительства.

Минэкономики 8 декабря объявило конкурсный отбор на четыре должности независимых членов набсовета "Нафтогазу".

Теги: Украина, НАК Нафтогаз, конкурс, реформа, набсовет, премьер-министр, Наталья Бойко, Денис Шмыгаль, назначение, заседание, Кабмин, Ростислав Шурма
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