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ПОЛИТИКА

Кабмин назначил Найема главой Агентства восстановления

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Найем переходит на новую должность с поста замминистра
Найем переходит на новую должность с поста замминистра
Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

Мустафа Найем уходит с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры и возглавит новосозданное Агентство восстановления и инфраструктурных проектов. Об этом глава Мининфраструктуры Александр Кубраков сообщил 27 января в Facebook.

"Главой новосозданного Агентства восстановления и инфраструктурных проектов назначен Мустафа Найем. Решением правительства он переходит в агентство с должности замминистра и фактически возглавит одно из важнейших направлений работы", – написал он.

Кубраков рассказал, что Агентство восстановления продолжит уже начатую в рамках стратегического плана послевоенного восстановления работу.

"Это сложный и комплексный процесс, включающий десятки тысяч объектов для восстановления во всех отраслях", – отметил он.

По словам министра, ключевые задачи Найема на новой должности такие:

  • запустить фактическую работу с первыми объектами восстановления;
  • отработать механизм взаимодействия с донорами – правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями;
  • скоординировать запросы от регионов относительно приоритетных проектов восстановления.

"Агентство восстановления продолжает искать лучших экспертов в области строительства и архитектуры, менеджмента, в частности среди профильных неправительственных и общественных организаций. Мы понимаем, что один из главных вопросов, который задает общество, – прозрачность и подотчетность процессов восстановления. Могу сказать, что в ближайшие два месяца в системе агентства должен заработать антикоррупционный офис в центре и регионах. Вместе с тем мы открыты к сотрудничеству с представителями общественности в вопросах противодействия коррупции и внедрения современных стандартов и процедур в процессе управления проектами", – добавил Кубраков.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid09aS6DXQY7VJ79SfGrsLudWeniE4gPWvgPn4WqmTCZxBCQQvGtR1ZTNSG9zapL617l

Контекст:

Мустафа Найем – бывший журналист и народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады. Он попал в Верховную Раду по списку партии "Блок Петра Порошенко".

С ноября 2019-го до апреля 2021 года Найем работал в "Укроборонпроме". Как объяснял Найем, после реорганизации концерна его должность сократили без объяснений причин (СМИ писали, что это произошло после его конфликта с руководителем концерна Юрием Гусевым).

В Мининфраструктуры Найем пришел в июне 2021-го – сначала занимал должность советника Кубракова, позже стал заместителем министра.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мустафа Найем, строительство, война России против Украины, инфраструктура, сотрудничество, Александр Кубраков, восстановление
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