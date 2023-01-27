Кабмин назначил Найема главой Агентства восстановления

"Главой новосозданного Агентства восстановления и инфраструктурных проектов назначен Мустафа Найем. Решением правительства он переходит в агентство с должности замминистра и фактически возглавит одно из важнейших направлений работы", – написал он.

Кубраков рассказал, что Агентство восстановления продолжит уже начатую в рамках стратегического плана послевоенного восстановления работу.

"Это сложный и комплексный процесс, включающий десятки тысяч объектов для восстановления во всех отраслях", – отметил он.

По словам министра, ключевые задачи Найема на новой должности такие:

запустить фактическую работу с первыми объектами восстановления;

отработать механизм взаимодействия с донорами – правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями;

скоординировать запросы от регионов относительно приоритетных проектов восстановления.

"Агентство восстановления продолжает искать лучших экспертов в области строительства и архитектуры, менеджмента, в частности среди профильных неправительственных и общественных организаций. Мы понимаем, что один из главных вопросов, который задает общество, – прозрачность и подотчетность процессов восстановления. Могу сказать, что в ближайшие два месяца в системе агентства должен заработать антикоррупционный офис в центре и регионах. Вместе с тем мы открыты к сотрудничеству с представителями общественности в вопросах противодействия коррупции и внедрения современных стандартов и процедур в процессе управления проектами", – добавил Кубраков.