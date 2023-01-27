Кабмин назначил Найема главой Агентства восстановления

"Главой новосозданного Агентства восстановления и инфраструктурных проектов назначен Мустафа Найем. Решением правительства он переходит в агентство с должности замминистра и фактически возглавит одно из важнейших направлений работы", – написал он.
Кубраков рассказал, что Агентство восстановления продолжит уже начатую в рамках стратегического плана послевоенного восстановления работу.
"Это сложный и комплексный процесс, включающий десятки тысяч объектов для восстановления во всех отраслях", – отметил он.
По словам министра, ключевые задачи Найема на новой должности такие:
"Агентство восстановления продолжает искать лучших экспертов в области строительства и архитектуры, менеджмента, в частности среди профильных неправительственных и общественных организаций. Мы понимаем, что один из главных вопросов, который задает общество, – прозрачность и подотчетность процессов восстановления. Могу сказать, что в ближайшие два месяца в системе агентства должен заработать антикоррупционный офис в центре и регионах. Вместе с тем мы открыты к сотрудничеству с представителями общественности в вопросах противодействия коррупции и внедрения современных стандартов и процедур в процессе управления проектами", – добавил Кубраков.
Мустафа Найем – бывший журналист и народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады. Он попал в Верховную Раду по списку партии "Блок Петра Порошенко".
С ноября 2019-го до апреля 2021 года Найем работал в "Укроборонпроме". Как объяснял Найем, после реорганизации концерна его должность сократили без объяснений причин (СМИ писали, что это произошло после его конфликта с руководителем концерна Юрием Гусевым).
В Мининфраструктуры Найем пришел в июне 2021-го – сначала занимал должность советника Кубракова, позже стал заместителем министра.