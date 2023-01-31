Нардеп от "Слуги народа" предложил правительству "четче прописать" норму, касающуюся выезда женщин – членов местных советов за границу

Об этом он написал в Facebook 30 января.
Безгин обратил внимание, что в решении Совета национальной безопасности и обороны, в котором шла речь об ограничении выезда, не упоминались члены местных советов (кроме руководящих должностей), но в решении правительства они есть.
Кроме того, по мнению нардепа, норма о выезде за границу к детям или с детьми "выписана непонятно".
"Неясно, достаточно быть женщиной, чтобы выезжать за границу без командировки или для этого должно быть условие посещения детей до 18 лет, – считает он. – Если правительство предусматривало посещение, то это парализует работу пограничников, учитывая количество депутатов местных советов и потребность по каждой женщине проверять, действительно ли дети за границей. Это единственный эффект от данной нормы".
Также подобный шаг может привести к тенденции, когда женщины-депутаты местных советов будут отказываться от мандатов, из-за чего, по мнению Безгина, будет разрушаться система местного самоуправления в Украине.
"Направляю обращение на имя Дениса Шмыгаля, чтобы правительство четко выписало норму в отношении женщин – депутатов местных советов, учитывая приведенные выше факты. Убежден, что ограничения в отношении женщин должны быть сняты, а формулировки должны быть четкими", – резюмировал нардеп.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.
27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.
В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы, и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.