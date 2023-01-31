Нардеп от "Слуги народа" предложил правительству "четче прописать" норму, касающуюся выезда женщин – членов местных советов за границу

Безгин считает, что женщины начнут отказываться от мандатов и это приведет к разрушению системы местного самоуправления в Украине Фото: Vitaliy Bezgin / Facebook

Об этом он написал в Facebook 30 января.

Безгин обратил внимание, что в решении Совета национальной безопасности и обороны, в котором шла речь об ограничении выезда, не упоминались члены местных советов (кроме руководящих должностей), но в решении правительства они есть.

Кроме того, по мнению нардепа, норма о выезде за границу к детям или с детьми "выписана непонятно".

"Неясно, достаточно быть женщиной, чтобы выезжать за границу без командировки или для этого должно быть условие посещения детей до 18 лет, – считает он. – Если правительство предусматривало посещение, то это парализует работу пограничников, учитывая количество депутатов местных советов и потребность по каждой женщине проверять, действительно ли дети за границей. Это единственный эффект от данной нормы".

Также подобный шаг может привести к тенденции, когда женщины-депутаты местных советов будут отказываться от мандатов, из-за чего, по мнению Безгина, будет разрушаться система местного самоуправления в Украине.

"Направляю обращение на имя Дениса Шмыгаля, чтобы правительство четко выписало норму в отношении женщин – депутатов местных советов, учитывая приведенные выше факты. Убежден, что ограничения в отношении женщин должны быть сняты, а формулировки должны быть четкими", – резюмировал нардеп.