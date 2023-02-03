Зеленский ответил на петицию об отмене закона, усилившего ответственность военных за дезертирство и неповиновение

Ответ президента обнародован на его официальном сайте в разделе электронных петиций.
"Подписанный мной закон №8271 направлен на улучшение состояния воинской дисциплины и правопорядка во время несения военной службы, повышение боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи для защиты Отечества", – написал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что подписал закон, учтя позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командиров воинских частей, которые, в частности, считают, что этот закон позволит избежать необоснованных потерь личного состава.
Также президент призвал Кабинет Министров Украины усовершенствовать механизм привлечения военных к ответственности за правонарушения.
Зеленский подчеркнул, что разделяет убеждение о необходимости учитывать в практике применения этого закона индивидуальный характер юридической ответственности, степень тяжести совершенного правонарушения, принципы справедливости и верховенства права.
Законопроект №8271 об усилении ответственности за преступления против военной службы Верховная Рада приняла 13 декабря 2022 года. Он был подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и передан на подпись президенту.
15 декабря была размещена петиция с призывом наложить вето на данный закон, на 17 декабря ее поддержали почти 28 тыс. пользователей при необходимых 25 тыс.
19 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "армия держится на дисциплине", поэтому он поддерживает усиление ответственности за преступления против военной службы.
25 января Зеленский подписал законопроект.