Зеленский ответил на петицию об отмене закона, усилившего ответственность военных за дезертирство и неповиновение

Зеленский заявил, что закон об ответственности за преступления против военной службы был принят в интересах украинской армии Фото: president.gov.ua

Ответ президента обнародован на его официальном сайте в разделе электронных петиций.

"Подписанный мной закон №8271 направлен на улучшение состояния воинской дисциплины и правопорядка во время несения военной службы, повышение боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи для защиты Отечества", – написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что подписал закон, учтя позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командиров воинских частей, которые, в частности, считают, что этот закон позволит избежать необоснованных потерь личного состава.

Также президент призвал Кабинет Министров Украины усовершенствовать механизм привлечения военных к ответственности за правонарушения.

Зеленский подчеркнул, что разделяет убеждение о необходимости учитывать в практике применения этого закона индивидуальный характер юридической ответственности, степень тяжести совершенного правонарушения, принципы справедливости и верховенства права.