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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные преступления

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Зеленский подписал закон об усилении ответственности за дезертирство и неповиновение военнослужащих в Украине
Зеленский подписал закон об усилении ответственности за дезертирство и неповиновение военнослужащих в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8271, ранее принятый Верховной Радой, который предполагает усиление ответственности для военнослужащих за ряд военных преступлений.

Согласно информации, поданной в карточке соответствующего законопроекта №8271 на сайте Верховной Рады, документ возвращен в парламент с подписью главы государства во вторник, 24 января.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов Украины, в том числе в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Изменения касаются особенностей несения воинской службы в условиях военного положения или в боевой обстановке.

В частности, он исключает возможность освобождения военнослужащих от наказания или назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено действующим законодательством по ст. 402, 403, 405, 407, 408 и 429 Уголовного кодекса Украины (неповиновение, невыполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление места несения службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие).

Контекст:

Законопроект №8271 об усилении ответственности за военные преступления Верховная Рада приняла 13 декабря 2022 года. Он был подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

15 декабря была размещена петиция с призывом наложить вето на данный закон, на 17 декабря ее поддержали почти 28 тыс. пользователей при необходимых 25 тыс.

19 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "армия держится на дисциплине", поэтому он поддерживает усиление ответственности за военные преступления.

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