Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные преступления

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за дезертирство и неповиновение военнослужащих в Украине Фото: president.gov.ua

Согласно информации, поданной в карточке соответствующего законопроекта №8271 на сайте Верховной Рады, документ возвращен в парламент с подписью главы государства во вторник, 24 января.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов Украины, в том числе в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Изменения касаются особенностей несения воинской службы в условиях военного положения или в боевой обстановке.

В частности, он исключает возможность освобождения военнослужащих от наказания или назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено действующим законодательством по ст. 402, 403, 405, 407, 408 и 429 Уголовного кодекса Украины (неповиновение, невыполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление места несения службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие).