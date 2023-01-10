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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начальник Киевской ГВА: Повестку могут вручить в любом месте, но есть условия

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Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать, отметил Попко
Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать, отметил Попко
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

Законодательством Украины четко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка военнообязанным.

Об этом в интервью ТСН, опубликованном 10 января, сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

"Ее могут вручить в любом месте. Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должно быть указано – дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов", – рассказал Попко.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. "Речь о том, что некоторые люди вынужденно переехали, сменили местонахождение и не стали на учет. А они по закону должны это сделать", − сказал министр.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказал, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному.

Теги: Киев, Украина, КГГА, мобилизация, военкомат, военное положение, война России против Украины, Сергей Попко, интервью, печать
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