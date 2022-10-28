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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верховный Суд запретил обжаловать повестки в судах

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В суде отметили, что повестка является всего лишь средством оповещения военнообязанного
В суде отметили, что повестка является всего лишь средством оповещения военнообязанного
Фото: depositphotos.com

Верховный Суд определил, что повестка территориального центра комплектования и социальной поддержки не может быть обжалована в суде. Об этом говорится в решении Кассационного админсуда в составе Верховного Суда.

В суде заявили, что повестка "не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании КАС Украины", это всего лишь средство оповещения военнообязанного для его прибытия в указанную дату в территориальный центр комплектования. Также она не означает, что дальше будет обязательное заключение контракта для прохождения военной службы.

При этом обязанность военнообязанного явиться по вызову в территориальный центр установлена, отметили в суде, не повесткой, а законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Юрист Игорь Колесник в комментарии "АрміяInform" отметил, что теперь гражданам нет смысла оспаривать такие повестки, поскольку все суды должны учитывать выводы Верховного Суда.

"Если человека вызвали повесткой, но он не пришел, местные территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут трактовать это как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность", − сказал он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

25 июля министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. "Речь о том, что некоторые люди вынужденно переехали, сменили местонахождение и не стали на учет. А они по закону должны это сделать", − сказал министр.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказал, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному.

Теги: Украина, армия, война, мобилизация, запрет, юрист, Верховный Суд, суды, закон, война России против Украины, суд
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