Верховный Суд запретил обжаловать повестки в судах

В суде отметили, что повестка является всего лишь средством оповещения военнообязанного Фото: depositphotos.com

В суде заявили, что повестка "не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании КАС Украины", это всего лишь средство оповещения военнообязанного для его прибытия в указанную дату в территориальный центр комплектования. Также она не означает, что дальше будет обязательное заключение контракта для прохождения военной службы.

При этом обязанность военнообязанного явиться по вызову в территориальный центр установлена, отметили в суде, не повесткой, а законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Юрист Игорь Колесник в комментарии "АрміяInform" отметил, что теперь гражданам нет смысла оспаривать такие повестки, поскольку все суды должны учитывать выводы Верховного Суда.

"Если человека вызвали повесткой, но он не пришел, местные территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут трактовать это как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность", − сказал он.