Мэру Броваров вручили повестку на заседании исполкома горсовета

Замначальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки девяти мужчинам, мэру – первому.

Среди них были, как сообщила в комментариях журналистка Ирина Ющенко, и присутствовавшие на заседании журналисты.

Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, пояснил Григорьянц.

Сапожко 45 лет. Он мэр Броваров с 2010 года, уже третью каденцию.

В законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет прямых ограничений на призыв на службу в военное время мэров и других чиновников городского самоуправления (в отличие от народных депутатов и сотрудников силовых и правоохранительных органов).

Однако в законе указано, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые были забронированы на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями.

"Бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов", − говорится в законе.