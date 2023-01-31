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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэру Броваров вручили повестку на заседании исполкома горсовета

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Сапожко должен уточнить учетные данные и пройти медкомиссию
Сапожко должен уточнить учетные данные и пройти медкомиссию
Скриншот: Трибуна - Бровари / Telegram

31 января всем мужчинам, присутствовавшим на заседании исполкома горсовета Броваров Киевской области, включая городского голову Игоря Сапожко, вручили повестки. Об этом сообщило местное издание "Трибуна Бровары".

Замначальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки девяти мужчинам, мэру  первому. 

Среди них были, как сообщила в комментариях журналистка Ирина Ющенко, и присутствовавшие на заседании журналисты.

Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, пояснил Григорьянц. 

Сапожко 45 лет. Он мэр Броваров с 2010 года, уже третью каденцию. 

В законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет прямых ограничений на призыв на службу в военное время мэров и других чиновников городского самоуправления (в отличие от народных депутатов и сотрудников силовых и правоохранительных органов).

Однако в законе указано, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые были забронированы на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями. 

"Бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов", − говорится в законе. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что, когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. "Речь о том, что некоторые люди вынужденно переехали, сменили местонахождение и не стали на учет. А они по закону должны это сделать", − сказал министр.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказал, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному.

Теги: мобилизация, Киевская область, призыв, военкомат, горсовет, военное положение, Бровары, война России против Украины, мужчины, мэр, Игорь Сапожко
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