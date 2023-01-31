Мэру Броваров вручили повестку на заседании исполкома горсовета

Замначальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки девяти мужчинам, мэру – первому.
Среди них были, как сообщила в комментариях журналистка Ирина Ющенко, и присутствовавшие на заседании журналисты.
Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, пояснил Григорьянц.
Сапожко 45 лет. Он мэр Броваров с 2010 года, уже третью каденцию.
В законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет прямых ограничений на призыв на службу в военное время мэров и других чиновников городского самоуправления (в отличие от народных депутатов и сотрудников силовых и правоохранительных органов).
Однако в законе указано, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые были забронированы на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями.
"Бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов", − говорится в законе.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.
16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.
Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что, когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. "Речь о том, что некоторые люди вынужденно переехали, сменили местонахождение и не стали на учет. А они по закону должны это сделать", − сказал министр.
Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказал, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному.