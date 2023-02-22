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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за день трижды обстреляли Марганецкий район, есть разрушения – Днепропетровская ОВА

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Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Марганецкую и Мировскую общины
Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Марганецкую и Мировскую общины
Фото: ДніпроОДА / Telegram

Российские оккупанты за день 22 февраля трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

"Агрессор не перестает издеваться над Никопольщиной. За сегодняшний день обстрелял район трижды. Из тяжелой артиллерии ударил по Марганецкой и Мировской бщинам. Есть разрушения", – говорится в сообщении.

В Марганце в результате обстрелов была оборвана линия электропередачи, которая питает насосную станцию.

"Без воды осталось 35 тысяч семей. К настоящему времени водоснабжение уже восстановлено", – сообщили в ОВА.

Повреждены 10 частных домов и хозяйственных построек, автомобиль, газопровод. 

В администрации сообщили, что пострадавших не было.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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