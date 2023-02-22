Российские оккупанты за день трижды обстреляли Марганецкий район, есть разрушения – Днепропетровская ОВА

"Агрессор не перестает издеваться над Никопольщиной. За сегодняшний день обстрелял район трижды. Из тяжелой артиллерии ударил по Марганецкой и Мировской бщинам. Есть разрушения", – говорится в сообщении.

В Марганце в результате обстрелов была оборвана линия электропередачи, которая питает насосную станцию.

"Без воды осталось 35 тысяч семей. К настоящему времени водоснабжение уже восстановлено", – сообщили в ОВА.

Повреждены 10 частных домов и хозяйственных построек, автомобиль, газопровод.

В администрации сообщили, что пострадавших не было.