Оккупанты трижды за день обстреляли Никопольский район – Лысак

"Трижды за сегодняшний день российская оккупационная армия била по Никопольскому району. Снаряды из тяжелой артиллерии врага попали по Марганецкой и Червоногригорьевской общинам", – написал он.
Лысак добавил, что на местах обстрелов работают спасатели, которые уточняют последствия атак.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил в Telegram, что в результате обстрелов пострадавших нет.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.