ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты трижды за день обстреляли Никопольский район – Лысак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район в Днепропетровской области
Оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район в Днепропетровской области
Фото: ????????Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram (архв)

Российские оккупанты трижды за день обстреляли Никополь Днепропетровской области и прилегающие к нему районы. Об этом 20 февраля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Трижды за сегодняшний день российская оккупационная армия била по Никопольскому району. Снаряды из тяжелой артиллерии врага попали по Марганецкой и Червоногригорьевской общинам", – написал он.

Лысак добавил, что на местах обстрелов работают спасатели, которые уточняют последствия атак.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил в Telegram, что в результате обстрелов пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Россия, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, спасатели, обстрелы, Днепропетровская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, разрушения, российские оккупанты, Николай Лукашук, Сергей Лысак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Галина ГРИШИНА
Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье
Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье
Галина ГРИШИНА
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Галина ГРИШИНА
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Галина ГРИШИНА
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
Галина ГРИШИНА
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (48745)
2
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (27860)
3
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (22898)
4
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (13115)
5
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале (11288)
6
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган (6446)
7
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России (5825)
8
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце (5510)
 
 
 
 