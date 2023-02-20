Оккупанты трижды за день обстреляли Никопольский район – Лысак

"Трижды за сегодняшний день российская оккупационная армия била по Никопольскому району. Снаряды из тяжелой артиллерии врага попали по Марганецкой и Червоногригорьевской общинам", – написал он.

Лысак добавил, что на местах обстрелов работают спасатели, которые уточняют последствия атак.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил в Telegram, что в результате обстрелов пострадавших нет.