Оккупанты ночью обстреляли Никополь из артиллерии, повреждены пять жилых домов – ОВА

Под обстрел оккупантов попало частное предприятие и линия электропередач Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Этой ночью россияне продолжали терроризировать Никополь. Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию", – написал Лысак.

По его словам, российские захватчики повредили одноэтажный и четыре многоэтажных дома. Также под обстрел попало частное предприятие и линия электропередач.

По данным главы ОВА, обошлось без жертв.

"Несмотря на ежедневный террор, никопольцы держатся. Им нелегко, но город живет. Все службы работают, последствия вражеских атак быстро устраняются", – добавил Лысак.