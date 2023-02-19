Оккупанты ночью обстреляли Никополь из артиллерии, повреждены пять жилых домов – ОВА

"Этой ночью россияне продолжали терроризировать Никополь. Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию", – написал Лысак.
По его словам, российские захватчики повредили одноэтажный и четыре многоэтажных дома. Также под обстрел попало частное предприятие и линия электропередач.
По данным главы ОВА, обошлось без жертв.
"Несмотря на ежедневный террор, никопольцы держатся. Им нелегко, но город живет. Все службы работают, последствия вражеских атак быстро устраняются", – добавил Лысак.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.