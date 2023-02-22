Оккупанты утром обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области – ОВА

Лысак отметил, что противник открыл огонь из тяжелой артиллерии Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночь в Днепропетровской области, по его словам, прошла без вражеских атак.

"А уже в шесть утра агрессор ударил по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. От обстрелов вздрогнула Марганецкая община", – написал Лысак.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется, добавил глава ОВА.