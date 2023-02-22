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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области – ОВА

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Лысак отметил, что противник открыл огонь из тяжелой артиллерии
Лысак отметил, что противник открыл огонь из тяжелой артиллерии
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты утром 22 февраля обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Ночь в Днепропетровской области, по его словам, прошла без вражеских атак.

"А уже в шесть утра агрессор ударил по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. От обстрелов вздрогнула Марганецкая община", – написал Лысак.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты, Сергей Лысак
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