Оккупанты утром обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области – ОВА

Ночь в Днепропетровской области, по его словам, прошла без вражеских атак.
"А уже в шесть утра агрессор ударил по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. От обстрелов вздрогнула Марганецкая община", – написал Лысак.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется, добавил глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.