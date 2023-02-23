Оккупанты утром обстреляли Купянск, ранены две женщины – ОВА

"Враг продолжает обстреливать мирных жителей Купянска. В результате утренних обстрелов получили ранения две гражданские женщины", – заявил он.

Синегубов добавил, что пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.