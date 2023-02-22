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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области – ОВА

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Противник атаковал города и села в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области
Противник атаковал города и села в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области. Об этом 22 февраля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Противник атаковал города и села в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области.

"В Купянске ракетным обстрелом повреждены футбольное поле и трибуна стадиона, здание детского сада и пятиэтажный дом. Также враг бил и по жилому сектору. Ранение получил гражданский мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

В течение вчерашнего дня под обстрелом находились Волчанск и поселок Вильча Волчанской общины. Повреждены несколько жилых домов, в результате обстрелов произошли пожары.

В Двуречной Купянского района зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда в жилой дом.

"На линии столкновения наши военные надежно удерживают свои позиции и ведут бои с российскими оккупантами", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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