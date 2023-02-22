Российские оккупанты за сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области – ОВА

Противник атаковал города и села в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Противник атаковал города и села в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области.

"В Купянске ракетным обстрелом повреждены футбольное поле и трибуна стадиона, здание детского сада и пятиэтажный дом. Также враг бил и по жилому сектору. Ранение получил гражданский мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

В течение вчерашнего дня под обстрелом находились Волчанск и поселок Вильча Волчанской общины. Повреждены несколько жилых домов, в результате обстрелов произошли пожары.

В Двуречной Купянского района зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда в жилой дом.

"На линии столкновения наши военные надежно удерживают свои позиции и ведут бои с российскими оккупантами", – добавил глава ОВА.