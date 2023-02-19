В результате российских обстрелов в Харьковской области 19 февраля были ранены четыре человека – ОВА

Оккупанты обстреляли жилые дома. Ранения получили две женщины 50 и 32 лет. Они госпитализированы.

Еще одна женщина получила осколочные ранения во время российского обстрела Волчанска.

"В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Кроме того, в результате сегодняшних обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия, АЗС, гаражи, произошли пожары. В поселке Двуречная Купянского района обстрелом повреждено здание пожарно-спасательной части, заведение здравоохранения, частные гаражи и автомобили", – написал глава ОВА.