В результате российских обстрелов в Харьковской области 19 февраля были ранены четыре человека – ОВА

Оккупанты обстреляли жилые дома. Ранения получили две женщины 50 и 32 лет. Они госпитализированы.
Еще одна женщина получила осколочные ранения во время российского обстрела Волчанска.
"В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Кроме того, в результате сегодняшних обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия, АЗС, гаражи, произошли пожары. В поселке Двуречная Купянского района обстрелом повреждено здание пожарно-спасательной части, заведение здравоохранения, частные гаражи и автомобили", – написал глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.