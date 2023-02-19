Россияне за сутки обстреляли Купянск, Волчанск, Двуречную, есть погибший и раненые – Харьковская ОВА

В Волчанске вражеский снаряд попал в частный дом. Погиб мужчина.

В поселке Ковшаровка Купянского района получили ранения 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Обстрелом серьезно повреждено здание учебного заведения.

В Купянске в результате российских ударов повреждены административное здание, гаражи и автомобили, произошли пожары. В Двуречной – повреждено здание скорой медицинской помощи.