Россияне за сутки обстреляли Купянск, Волчанск, Двуречную, есть погибший и раненые – Харьковская ОВА

В Волчанске вражеский снаряд попал в частный дом. Погиб мужчина.
В поселке Ковшаровка Купянского района получили ранения 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Обстрелом серьезно повреждено здание учебного заведения.
В Купянске в результате российских ударов повреждены административное здание, гаражи и автомобили, произошли пожары. В Двуречной – повреждено здание скорой медицинской помощи.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.