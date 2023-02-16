ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли новый удар по Волчанску, один человек погиб – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты уже дважды за 16 февраля атаковали Волчанск, есть погибший и раненые
Оккупанты уже дважды за 16 февраля атаковали Волчанск, есть погибший и раненые
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram (иллюстративное)

В результате второго за день обстрела российскими оккупантами Волчанска Харьковской области днем 16 февраля убит мирный житель. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате повторного вражеского обстрела Волчанска, произошедшего после 14.00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", – написал глава ОВА.

Первый обстрел Волчанска 16 февраля случился около 10.30, по предварительным данным, работала вражеская авиация, зафиксировано два ракетных удара. Синегубов сообщал о шести пострадавших.

Оккупанты регулярно обстреливают город. Так, накануне, 15 февраля, россияне обстреливали Волчанск из артиллерии, били из танков, минометов и "Ураганов" по другим приграничным населенным пунктам региона, наносили авиаудары.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, авиация, Харьковская область, артиллерия, Харьковская ОГА, жертвы, обстрелы, Волчанск, авиаудар, пострадавшие, погибшие, Олег Синегубов, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
Галина ГРИШИНА
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Галина ГРИШИНА
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Галина ГРИШИНА
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
В Украину прибыл Глисон звезда "Игры престолов". Фото
В Украину прибыл Глисон – звезда "Игры престолов". Фото
Галина ГРИШИНА
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Галина ГРИШИНА
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей
"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей
Галина ГРИШИНА
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
Решетник пошутил о возможном участии дочери Зинченко в шоу "Холостячка". Жена футболиста отреагировала
Решетник пошутил о возможном участии дочери Зинченко в шоу "Холостячка". Жена футболиста отреагировала
Галина ГРИШИНА
"Я выгляжу горячо". Plus size модель Грэм без трусов опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. Фото
"Я выгляжу горячо". Plus size модель Грэм без трусов опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (68093)
2
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (56808)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (41010)
4
Тринчер надела декольте до талии. Видео (34269)
5
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (31720)
6
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (22926)
7
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото (21221)
8
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье (18567)
 
 
 
 