Оккупанты нанесли новый удар по Волчанску, один человек погиб – ОВА

Оккупанты уже дважды за 16 февраля атаковали Волчанск, есть погибший и раненые Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram (иллюстративное)

"В результате повторного вражеского обстрела Волчанска, произошедшего после 14.00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", – написал глава ОВА.

Первый обстрел Волчанска 16 февраля случился около 10.30, по предварительным данным, работала вражеская авиация, зафиксировано два ракетных удара. Синегубов сообщал о шести пострадавших.

Оккупанты регулярно обстреливают город. Так, накануне, 15 февраля, россияне обстреливали Волчанск из артиллерии, били из танков, минометов и "Ураганов" по другим приграничным населенным пунктам региона, наносили авиаудары.