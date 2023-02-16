Оккупанты нанесли новый удар по Волчанску, один человек погиб – ОВА

"В результате повторного вражеского обстрела Волчанска, произошедшего после 14.00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", – написал глава ОВА.
Первый обстрел Волчанска 16 февраля случился около 10.30, по предварительным данным, работала вражеская авиация, зафиксировано два ракетных удара. Синегубов сообщал о шести пострадавших.
Оккупанты регулярно обстреливают город. Так, накануне, 15 февраля, россияне обстреливали Волчанск из артиллерии, били из танков, минометов и "Ураганов" по другим приграничным населенным пунктам региона, наносили авиаудары.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.