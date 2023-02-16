Оккупанты с утра нанесли авиаудар по Волчанску, ранены шесть человек – ОВА

Обстрел случился около 10.30, по предварительным данным, работала вражеская авиация.

"Зафиксировано два ракетных удара. В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник "Харьковоблэнерго". Он госпитализирован с минно-взрывной травмой", – написал Синегубов.

Также повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом, добавил он.

Позднее Синегубов уточнил, что известно уже о шести пострадавших.

"По обновленной информации, еще пять мужчин в возрасте от 35 до 65 лет получили ранения. Медики предоставили им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно. Пострадавшие – специалисты, осуществлявшие ремонтные работы на линиях связи", – написал глава ОВА.

Накануне, 15 февраля, россияне обстреливали Волчанск из артиллерии, били из танков, минометов и "Ураганов" по другим приграничным населенным пунктам региона, наносили авиаудары.