Оккупанты с утра нанесли авиаудар по Волчанску, ранены шесть человек – ОВА

Обстрел случился около 10.30, по предварительным данным, работала вражеская авиация.
"Зафиксировано два ракетных удара. В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник "Харьковоблэнерго". Он госпитализирован с минно-взрывной травмой", – написал Синегубов.
Также повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом, добавил он.
Позднее Синегубов уточнил, что известно уже о шести пострадавших.
"По обновленной информации, еще пять мужчин в возрасте от 35 до 65 лет получили ранения. Медики предоставили им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно. Пострадавшие – специалисты, осуществлявшие ремонтные работы на линиях связи", – написал глава ОВА.
Накануне, 15 февраля, россияне обстреливали Волчанск из артиллерии, били из танков, минометов и "Ураганов" по другим приграничным населенным пунктам региона, наносили авиаудары.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.