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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция задержала за хранение формы оккупантов и оружия жителя Харьковской области

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При обыске нашли противотанковые гранаты, гранатомет, более 700 патронов, бронежилеты и российскую военную форму
При обыске нашли противотанковые гранаты, гранатомет, более 700 патронов, бронежилеты и российскую военную форму
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Сотрудники Чугуевского районного управления полиции Харьковской области задержали 60-летнего местного жителя. Об этом сообщил 20 февраля пресс-центр регионального управления полиции.

Полицейские получили информацию, что у мужчины дома хранятся оружие и боеприпасы, и совместно с сотрудниками СБУ провели санкционированный обыск. 

"У мужчины обнаружили три реактивные противотанковые гранаты, гранатомет, артиллерийский порох и более 700 патронов. Кроме того, правоохранители изъяли у него военную форму, два бронежилета, три каски и другие вещи образца армии РФ", – говорится в сообщении. 

Мужчину задержали, изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование.

Сам задержанный пояснил правоохранителям, что боеприпасы и экипировку он "нашел на бывших позициях российских оккупантов и забрал к себе домой". 

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений, связанных с коллаборационной деятельностью", – добавили в сообщении. 

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0sLkNZdY5Dgz2UZkZppJQWx34A28xs7t3p9vyFxpozeN7zoBMpbG9dCykryY45rEl

Теги: СБУ, оружие, полиция, Харьковская область, боеприпасы, гранатомет, граната, война России против Украины, военная форма, российские оккупанты
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