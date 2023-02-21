Полиция задержала за хранение формы оккупантов и оружия жителя Харьковской области

При обыске нашли противотанковые гранаты, гранатомет, более 700 патронов, бронежилеты и российскую военную форму Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Полицейские получили информацию, что у мужчины дома хранятся оружие и боеприпасы, и совместно с сотрудниками СБУ провели санкционированный обыск.

"У мужчины обнаружили три реактивные противотанковые гранаты, гранатомет, артиллерийский порох и более 700 патронов. Кроме того, правоохранители изъяли у него военную форму, два бронежилета, три каски и другие вещи образца армии РФ", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали, изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование.

Сам задержанный пояснил правоохранителям, что боеприпасы и экипировку он "нашел на бывших позициях российских оккупантов и забрал к себе домой".

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений, связанных с коллаборационной деятельностью", – добавили в сообщении.