Полиция задержала за хранение формы оккупантов и оружия жителя Харьковской области

Полицейские получили информацию, что у мужчины дома хранятся оружие и боеприпасы, и совместно с сотрудниками СБУ провели санкционированный обыск.
"У мужчины обнаружили три реактивные противотанковые гранаты, гранатомет, артиллерийский порох и более 700 патронов. Кроме того, правоохранители изъяли у него военную форму, два бронежилета, три каски и другие вещи образца армии РФ", – говорится в сообщении.
Мужчину задержали, изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование.
Сам задержанный пояснил правоохранителям, что боеприпасы и экипировку он "нашел на бывших позициях российских оккупантов и забрал к себе домой".
Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
"Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений, связанных с коллаборационной деятельностью", – добавили в сообщении.