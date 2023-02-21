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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью в Харьковской области российская ракета попала в детский сад. Люди не пострадали – ОВА

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В приграничных селах повреждены частные дома и хозяйственные постройки
В приграничных селах повреждены частные дома и хозяйственные постройки
Фото: Поліція Харківської області / Telegram

За последние сутки армия России обстреляла более 25 населенных пунктов в трех приграничных районах Харьковской области – Купянском, Чугуевском и Харьковском. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 21 февраля в Telegram.

Поздно вечером 20 февраля в результате ракетной атаки по Купянску повреждено здание детсада и спортивный объект. Также ночью был обстрел села Ковшаровка.

"В населенных пунктах Двуречная и Новоосиново Купянского района обстрелами повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. В Волчанске Чугуевского района разрушен частный жилой дом. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал", – написал Синегубов.

По данным ОВА, утром 21 февраля в селе Рубежное Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался местный житель, на место выехала бригада медиков, информации о состоянии мужчины пока нет. 

Только за последние сутки на деоккупированных территориях области пиротехники обезвредили 37 взрывоопасных предметов.

Контекст:


Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и приграничные районы Харьковской области.

Теги: пожар, Харьковская область, раненые, Чугуев, армия РФ, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, ракеты, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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