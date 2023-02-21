Ночью в Харьковской области российская ракета попала в детский сад. Люди не пострадали – ОВА

Поздно вечером 20 февраля в результате ракетной атаки по Купянску повреждено здание детсада и спортивный объект. Также ночью был обстрел села Ковшаровка.
"В населенных пунктах Двуречная и Новоосиново Купянского района обстрелами повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. В Волчанске Чугуевского района разрушен частный жилой дом. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал", – написал Синегубов.
По данным ОВА, утром 21 февраля в селе Рубежное Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался местный житель, на место выехала бригада медиков, информации о состоянии мужчины пока нет.
Только за последние сутки на деоккупированных территориях области пиротехники обезвредили 37 взрывоопасных предметов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и приграничные районы Харьковской области.