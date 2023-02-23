Россияне 22 февраля ударили по Харькову ракетами С-300 и обстреливали область из артиллерии, есть раненые – ОВА

Утром 22 февраля враг нанес удар четырьмя ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили двое гражданских.
Также за прошедшие сутки россияне обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.
В селе Подолы в результате обстрела ранен 40-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждено шесть жилых домов и два учебных заведения.
В селе Нестерное повреждено здание фермерского хозяйства. В результате обстрела села Чернещина разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.
Кроме того, в Изюме 55-летний работник лесхоза наступил на мину "лепесток" и получил взрывное ранение.
Утром 23 февраля россияне уже обстреляли Купянск, ранены две женщины.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.