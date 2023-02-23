Россияне 22 февраля ударили по Харькову ракетами С-300 и обстреливали область из артиллерии, есть раненые – ОВА

Утром 22 февраля враг нанес удар четырьмя ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили двое гражданских.

Также за прошедшие сутки россияне обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.

В селе Подолы в результате обстрела ранен 40-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждено шесть жилых домов и два учебных заведения.

В селе Нестерное повреждено здание фермерского хозяйства. В результате обстрела села Чернещина разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.

Кроме того, в Изюме 55-летний работник лесхоза наступил на мину "лепесток" и получил взрывное ранение.

Утром 23 февраля россияне уже обстреляли Купянск, ранены две женщины.