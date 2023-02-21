Оккупанты обстреляли Купянск, ранен 68-летний мужчина – ОВА

"Около 13.00 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Вражеский снаряд попал в частный жилой дом. К сожалению, ранение получил 68-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.
Также оккупанты обстреляли Двуречную и Волчанск.
"[Враг] бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов", – написал Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и приграничные районы Харьковской области.