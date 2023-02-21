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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Купянск, ранен 68-летний мужчина – ОВА

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Синегубов сообщил о новых российских обстрелах Харьковской области
Синегубов сообщил о новых российских обстрелах Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Российские оккупанты днем 21 февраля обстреляли Харьковскую область, есть пострадавший. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Около 13.00 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Вражеский снаряд попал в частный жилой дом. К сожалению, ранение получил 68-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреляли Двуречную и Волчанск.

"[Враг] бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и приграничные районы Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, Олег Синегубов
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