Оккупанты обстреляли Купянск, ранен 68-летний мужчина – ОВА

"Около 13.00 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Вражеский снаряд попал в частный жилой дом. К сожалению, ранение получил 68-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреляли Двуречную и Волчанск.

"[Враг] бьет исключительно по частному жилому сектору. Повреждены несколько домов", – написал Синегубов.