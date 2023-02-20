На рассвете оккупанты обстреляли Харьковскую область. Спасатели ищут под завалами женщину – ОВА

В результате обстрела повреждено жилье, возникло несколько пожаров – Синегубов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его данным, атака произошла около 5.00. В селе Новоосиново разрушен частный жилой дом, под завалами может находиться женщина, спасатели ее ищут.

"В селе Куриловка обстрелом повреждены здания сельхозпредприятия. Произошел масштабный пожар. Кроме того, с утра враг обстрелял Стрелечье Харьковского района. Ранены два мирных жителя: женщина госпитализирована, мужчина получил медицинскую помощь на месте", – написал Синегубов.

Всего за прошедшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 11 приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Повреждены здания больницы и пожарной части, многоэтажки и частные жилые дома, хозпостройки и памятники на кладбище. Возникло несколько пожаров.

В результате обстрела Липцев Харьковского района были ранены две женщины, еще одна – в Волчанске Чугуевского района. В Кругляковке Купянского района ранения получил мужчина, проинформировали в ОВА.