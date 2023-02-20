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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На рассвете оккупанты обстреляли Харьковскую область. Спасатели ищут под завалами женщину – ОВА

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В результате обстрела повреждено жилье, возникло несколько пожаров Синегубов
В результате обстрела повреждено жилье, возникло несколько пожаров – Синегубов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Утром 20 февраля российская армия обстреляла Купянский район Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 20 февраля в Telegram.

По его данным, атака произошла около 5.00. В селе Новоосиново разрушен частный жилой дом, под завалами может находиться женщина, спасатели ее ищут.

"В селе Куриловка обстрелом повреждены здания сельхозпредприятия. Произошел масштабный пожар. Кроме того, с утра враг обстрелял Стрелечье Харьковского района. Ранены два мирных жителя: женщина госпитализирована, мужчина получил медицинскую помощь на месте", – написал Синегубов.

Всего за прошедшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 11 приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Повреждены здания больницы и пожарной части, многоэтажки и частные жилые дома, хозпостройки и памятники на кладбище. Возникло несколько пожаров.

В результате обстрела Липцев Харьковского района были ранены две женщины, еще одна – в Волчанске Чугуевского района. В Кругляковке Купянского района ранения получил мужчина, проинформировали в ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, армия РФ, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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