Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

В феврале ВСУ сбили 80 крылатых ракет российских оккупантов, отметили в Генштабе Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram (иллюстративное)

Об этом 23 февраля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"С начала полномасштабной вооруженной агрессии российскими оккупационными войсками по объектам на территории Украины нанесено почти 5 тыс. ракетных и около 3,5 тыс. авиационных ударов", – сказал Громов.

По его словам, оккупанты также нанесли почти 1100 ударов с использованием БПЛА.

Всего в феврале 2023 года ВСУ "отминусовали" шесть самолетов и два вертолета россиян, сбили 80 крылатых ракет и 84 БПЛА оккупантов, рассказал представитель Генштаба.