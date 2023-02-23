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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

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В феврале ВСУ сбили 80 крылатых ракет российских оккупантов, отметили в Генштабе
В феврале ВСУ сбили 80 крылатых ракет российских оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram (иллюстративное)

Российские оккупационные войска с начала полномасштабного вторжения нанесли почти 5 тыс. ракетных ударов по территории Украины.

Об этом 23 февраля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"С начала полномасштабной вооруженной агрессии российскими оккупационными войсками по объектам на территории Украины нанесено почти 5 тыс. ракетных и около 3,5 тыс. авиационных ударов", – сказал Громов.

По его словам, оккупанты также нанесли почти 1100 ударов с использованием БПЛА.

Всего в феврале 2023 года ВСУ "отминусовали" шесть самолетов и два вертолета россиян, сбили 80 крылатых ракет и 84 БПЛА оккупантов, рассказал представитель Генштаба.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 февраля 2023 года, оккупанты потеряли в войне против Украины 299 самолетов, 287 вертолетов, 2029 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, беспилотники, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, брифинг, крылатая ракета, потери армии России, Алексей Громов
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