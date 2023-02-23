С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины Фото: depositphotos.com

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар. 23–24 [февраля] – у них две даты. Поверьте мне, мы это пережили уже более 20 раз", – отметил начальник ГУР.

Воздушные шары, которые оккупанты запускают для отвлечения украинских систем ПВО, он назвал "довольно старыми методами".

"А что у них может быть новое?" – добавил Буданов.