"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар. 23–24 [февраля] – у них две даты. Поверьте мне, мы это пережили уже более 20 раз", – отметил начальник ГУР.
Воздушные шары, которые оккупанты запускают для отвлечения украинских систем ПВО, он назвал "довольно старыми методами".
"А что у них может быть новое?" – добавил Буданов.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.