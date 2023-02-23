Генштаб ВСУ: В феврале на бахмутском направлении произошло более 380 боестолкновений. Оккупанты пытаются окружить Бахмут

Наиболее сложная обстановка остается на бахмутском направлении, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

Об этом 23 февраля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Наиболее сложная обстановка остается на бахмутском направлении, где агрессор, несмотря на большие потери, не оставляет попыток окружить населенный пункт Бахмут. Хочу подчеркнуть, что бои на подступах к Бахмуту начались еще в июле прошлого года и идут до сих пор", – сообщил Громов.

По его словам, оккупанты еще "к концу августа [2023 года] стремились установить контроль над городом".

Так, для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, а "наибольшая часть артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении", отметил Громов.

"Именно на бахмутском направлении уже семь месяцев продолжаются наиболее интенсивные бои, с начала февраля там произошло более 380 боевых столкновений с врагом", – подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.