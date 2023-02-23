Генштаб ВСУ: В феврале на бахмутском направлении произошло более 380 боестолкновений. Оккупанты пытаются окружить Бахмут

Об этом 23 февраля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
"Наиболее сложная обстановка остается на бахмутском направлении, где агрессор, несмотря на большие потери, не оставляет попыток окружить населенный пункт Бахмут. Хочу подчеркнуть, что бои на подступах к Бахмуту начались еще в июле прошлого года и идут до сих пор", – сообщил Громов.
По его словам, оккупанты еще "к концу августа [2023 года] стремились установить контроль над городом".
Так, для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, а "наибольшая часть артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении", отметил Громов.
"Именно на бахмутском направлении уже семь месяцев продолжаются наиболее интенсивные бои, с начала февраля там произошло более 380 боевых столкновений с врагом", – подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
По данным украинской военной разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. "Год, как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и в этот раз", – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.
Громов сообщил 23 февраля, что оккупанты планируют захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области.