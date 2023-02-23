Генштаб ВСУ: Оккупанты нанесли девять ракетных и 28 авиаударов по Украине, в результате обстрелов из РСЗО есть погибшие в Херсонской области

Российские войска ударили ракетой по гражданскому админзданию в Двуречной Харьковской области, отметили в Генштабе Фото: suspilne.media (архив)

Об этом 23 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты нанесли также 28 авиационных ударов.

"Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка в Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

В то же время авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, а также четыре удара по позициям их ЗРК.

"Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы и один другой важный объект врага", – сказано в сообщении.

Как сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля, Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине.