Генштаб ВСУ: Оккупанты нанесли девять ракетных и 28 авиаударов по Украине, в результате обстрелов из РСЗО есть погибшие в Херсонской области

Об этом 23 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Кроме того, оккупанты нанесли также 28 авиационных ударов.
"Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка в Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения", – говорится в сообщении.
В то же время авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, а также четыре удара по позициям их ЗРК.
"Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы и один другой важный объект врага", – сказано в сообщении.
Как сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля, Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 23 февраля 2023 года, украинские военные уничтожили около 145 850 российских оккупантов.