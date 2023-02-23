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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты нанесли девять ракетных и 28 авиаударов по Украине, в результате обстрелов из РСЗО есть погибшие в Херсонской области

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Российские войска ударили ракетой по гражданскому админзданию в Двуречной Харьковской области, отметили в Генштабе
Российские войска ударили ракетой по гражданскому админзданию в Двуречной Харьковской области, отметили в Генштабе
Фото: suspilne.media (архив)

Российские оккупационные войска в течение суток 23 февраля нанесли девять ракетных ударов по территории Украины, один из них – по гражданскому админзданию в Двуречной Харьковской области.

Об этом 23 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты нанесли также 28 авиационных ударов.

"Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка в Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

В то же время авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, а также четыре удара по позициям их ЗРК.

"Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы и один другой важный объект врага", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0CFJt8cHgbuia1ERaKwbE5UH9tVfmjsYY2GNgqZYhQXkqo5eKr6BW4dUQ8yzcxnoRl

Как сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля, Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 февраля 2023 года, украинские военные уничтожили около 145 850 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, раненые, РСЗО, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, погибшие, население, российские оккупанты, Берислав
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