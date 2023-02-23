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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обороне Мариуполя: Это был пример. Первый сигнал того, что оккупанты никогда, никогда не победят нас

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Оборона Мариуполя от оккупантов продолжалась 86 дней
Оборона Мариуполя от оккупантов продолжалась 86 дней
Фото: EPA (архив)

Оборона Мариуполя от российских оккупантов была примером "огромной храбрости".

Об этом в интервью BBC, опубликованном 23 февраля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"И вопрос не в том, нужно ли было оставаться там или выходить. Это о другом. Это был пример. Первый сигнал того, что они никогда, никогда не победят нас", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, это "очень важный момент" – "исторический".

"Потому что там были разные люди. Военные, гражданские, журналисты, фотографы. Многие из них погибли. Ранены или живы, но они дали общий сигнал: вы никогда нас не победите", – отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что Украина "очень поддерживает" выживших людей, которых удалось забрать из российского плена.

"Это много ребят, мужчин и женщин. И еще многие до сих пор остаются на оккупированных территориях или в России. Но мы, конечно, заберем их обратно в Украину. Они никогда не забудут. И мы никогда не забудем", – резюмировал президент.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая Зеленский и Генштаб ВСУ сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев.

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Мариуполь, штурм, раненые, пленные, Владимир Зеленский, ВСУ, Оборона Мариуполя, война России против Украины, президент, интервью
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