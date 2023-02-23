Зеленский об обороне Мариуполя: Это был пример. Первый сигнал того, что оккупанты никогда, никогда не победят нас

Об этом в интервью BBC, опубликованном 23 февраля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"И вопрос не в том, нужно ли было оставаться там или выходить. Это о другом. Это был пример. Первый сигнал того, что они никогда, никогда не победят нас", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, это "очень важный момент" – "исторический".
"Потому что там были разные люди. Военные, гражданские, журналисты, фотографы. Многие из них погибли. Ранены или живы, но они дали общий сигнал: вы никогда нас не победите", – отметил глава государства.
Зеленский рассказал, что Украина "очень поддерживает" выживших людей, которых удалось забрать из российского плена.
"Это много ребят, мужчин и женщин. И еще многие до сих пор остаются на оккупированных территориях или в России. Но мы, конечно, заберем их обратно в Украину. Они никогда не забудут. И мы никогда не забудем", – резюмировал президент.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.
На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая Зеленский и Генштаб ВСУ сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев.
Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.