Зеленский об обороне Мариуполя: Это был пример. Первый сигнал того, что оккупанты никогда, никогда не победят нас

Об этом в интервью BBC, опубликованном 23 февраля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"И вопрос не в том, нужно ли было оставаться там или выходить. Это о другом. Это был пример. Первый сигнал того, что они никогда, никогда не победят нас", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, это "очень важный момент" – "исторический".

"Потому что там были разные люди. Военные, гражданские, журналисты, фотографы. Многие из них погибли. Ранены или живы, но они дали общий сигнал: вы никогда нас не победите", – отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что Украина "очень поддерживает" выживших людей, которых удалось забрать из российского плена.

"Это много ребят, мужчин и женщин. И еще многие до сих пор остаются на оккупированных территориях или в России. Но мы, конечно, заберем их обратно в Украину. Они никогда не забудут. И мы никогда не забудем", – резюмировал президент.