"Расстояние, поверьте, уже для нас большого значения не имеет". Данилов прокомментировал взрывы в Мариуполе

В Мариуполе, где третий день подряд звучат взрывы в местах расположения оккупантов, по словам Данилова, "происходит то, что и должно происходить" Фото: rnbo.gov.ua

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 23 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", комментируя серию взрывов в Мариуполе.

"Периодически [в Мариуполе] происходит то, что должно происходить. Наши военные уничтожают российских террористов, которые вторглись в наш город под названием Мариуполь", – подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, такие удары по россиянам будут происходить не только в Мариуполе, но и во всех городах, которые временно находятся под российской оккупацией. Уничтожение захватчиков, заявил он, будет продолжаться, пока враг не уйдет.

"И расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 километров, то ли 150 километров, то ли это немножечко больше", – добавил Данилов.

Горсовет Мариуполя 21 февраля сообщал об 11 взрывах в городе, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.

22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

23 февраля Андрющенко сообщал о как минимум трех взрывах в Мариуполе, в том числе в районе аэропорта и ММК им. Ильича.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя 23 февраля серию взрывов, заявила, что "направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым".