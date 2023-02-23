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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Расстояние, поверьте, уже для нас большого значения не имеет". Данилов прокомментировал взрывы в Мариуполе

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В Мариуполе, где третий день подряд звучат взрывы в местах расположения оккупантов, по словам Данилова, "происходит то, что и должно происходить"
В Мариуполе, где третий день подряд звучат взрывы в местах расположения оккупантов, по словам Данилова, "происходит то, что и должно происходить"
Фото: rnbo.gov.ua

Силы обороны Украины уничтожают во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российских захватчиков, и расстояние до города от линии фронта не является препятствием.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 23 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", комментируя серию взрывов в Мариуполе.

"Периодически [в Мариуполе] происходит то, что должно происходить. Наши военные уничтожают российских террористов, которые вторглись в наш город под названием Мариуполь", – подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, такие удары по россиянам будут происходить не только в Мариуполе, но и во всех городах, которые временно находятся под российской оккупацией. Уничтожение захватчиков, заявил он, будет продолжаться, пока враг не уйдет.

"И расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 километров, то ли 150 километров, то ли это немножечко больше", – добавил Данилов.

Горсовет Мариуполя 21 февраля сообщал об 11 взрывах в городе, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.

22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

23 февраля Андрющенко сообщал о как минимум трех взрывах в Мариуполе, в том числе в районе аэропорта и ММК им. Ильича.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя 23 февраля серию взрывов, заявила, что аправление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым".

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности, в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.

Теги: Россия, СНБО, оккупация, Мариуполь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, Наталья Гуменюк, Алексей Данилов, российские оккупанты, деоккупация
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