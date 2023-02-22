В Мариуполе прозвучало 11 взрывов – горсовет

По данным горсовета, известно об 11 взрывах. Первый прогремел в 22.33.

"Предварительно есть информация о двух попаданиях – в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления вражеских сил. Также сообщают о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах", – добавили в ведомстве.

Информацию о взрывах в Мариуполе подтвердил "Украинской правде" местный житель – было слышно около 10-11 взрывов в северо-восточной части города.

По его словам, по состоянию на 00.10 в городе не раздаются взрывы.