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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе прозвучало 11 взрывов – горсовет

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Мариуполь с мая находится под российской оккупацией
Мариуполь с мая находится под российской оккупацией
Фото: EPA

Вечером 21 февраля в оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

По данным горсовета, известно об 11 взрывах. Первый прогремел в 22.33.

"Предварительно есть информация о двух попаданиях – в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления вражеских сил. Также сообщают о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах", – добавили в ведомстве.

Информацию о взрывах в Мариуполе подтвердил "Украинской правде" местный житель – было слышно около 10-11 взрывов в северо-восточной части города.

По его словам, по состоянию на 00.10 в городе не раздаются взрывы.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, взрыв, война, оккупация, Мариуполь, горсовет, вторжение, война России против Украины, взрывы, россияне
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