В Мариуполе прозвучало 11 взрывов – горсовет

По данным горсовета, известно об 11 взрывах. Первый прогремел в 22.33.
"Предварительно есть информация о двух попаданиях – в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления вражеских сил. Также сообщают о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах", – добавили в ведомстве.
Информацию о взрывах в Мариуполе подтвердил "Украинской правде" местный житель – было слышно около 10-11 взрывов в северо-восточной части города.
По его словам, по состоянию на 00.10 в городе не раздаются взрывы.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.