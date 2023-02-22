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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бавовна". Советник мэра сообщил об уничтожении двух складов топлива оккупантов в Мариуполе

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Украинские военные не комментировали взрывы в Мариуполе 21-го и 22 февраля
Украинские военные не комментировали взрывы в Мариуполе 21-го и 22 февраля
Фото: EPA (архив)

Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил 22 февраля, что украинские военные уничтожили два склада топлива военных РФ в оккупированном городе. Об этом он написал в Telegram.

"Бавовна. Дополнение. Подтверждаем также ликвидацию двух складов топлива на базах окупантов в Кальмиусском районе. Хорошо. Будет больше", – написал он.

Горсовет Мариуполя сообщал об 11 взрывах в городе вечером 21 февраля. Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.

22 февраля Андрющенко также сообщал о взрывах в оккупированном Мариуполе. По его словам, есть попадание по складу боеприпасов российских военных.

Украинские военные не комментировали взрывы в Мариуполе 21-го и 22 февраля.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Мариуполь, обстрелы, война России против Украины, Петр Андрющенко
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