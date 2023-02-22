"Бавовна". Советник мэра сообщил об уничтожении двух складов топлива оккупантов в Мариуполе

Украинские военные не комментировали взрывы в Мариуполе 21-го и 22 февраля Фото: EPA (архив)

"Бавовна. Дополнение. Подтверждаем также ликвидацию двух складов топлива на базах окупантов в Кальмиусском районе. Хорошо. Будет больше", – написал он.

Горсовет Мариуполя сообщал об 11 взрывах в городе вечером 21 февраля. Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.

22 февраля Андрющенко также сообщал о взрывах в оккупированном Мариуполе. По его словам, есть попадание по складу боеприпасов российских военных.

Украинские военные не комментировали взрывы в Мариуполе 21-го и 22 февраля.