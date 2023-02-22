"Бавовна". Советник мэра сообщил об уничтожении двух складов топлива оккупантов в Мариуполе

"Бавовна. Дополнение. Подтверждаем также ликвидацию двух складов топлива на базах окупантов в Кальмиусском районе. Хорошо. Будет больше", – написал он.
Горсовет Мариуполя сообщал об 11 взрывах в городе вечером 21 февраля. Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.
22 февраля Андрющенко также сообщал о взрывах в оккупированном Мариуполе. По его словам, есть попадание по складу боеприпасов российских военных.
Украинские военные не комментировали взрывы в Мариуполе 21-го и 22 февраля.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области.