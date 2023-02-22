ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новые мощные взрывы в Мариуполе. Андрющенко сообщил о прилете по складу боеприпасов оккупантов в порту

В порту Мариуполя оккупанты разместили склад боеприпасов, 22 февраля он попал под удар
В порту Мариуполя оккупанты разместили склад боеприпасов, 22 февраля он попал под удар
Фото: EPA (архив)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области днем 22 февраля раздались мощные взрывы, есть попадание по складу боеприпасов российских военных. Об этом рассказал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

В 10.06 Андрющенко сообщил о первом мощном взрыве в городе и включении сирен воздушной ревоги.

В 10.40 он написал еще об одном взрыве.

Городской совет Мариуполя в Telegram в 11.27 заявил о попадании по складу боеприпасов россиян в районе морского порта.

Андрющенко подтвердил эту информацию.

"Порт 18 причал склад №3 – прилет подтверждаем (танцующий на могилах русни смайл)", – написал советник мэра.

Горсовет Мариуполя ранее сообщал об 11 взрывах в городе вечером 21 февраля. Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта. Украинские военные не комментировали взрывы в Мариуполе 21 и 22 февраля.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности, в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, горсовет, боеприпасы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, порт, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летнии Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летнии Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"
Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"
Галина ГРИШИНА
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери
Галина ГРИШИНА
Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео
Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео
Галина ГРИШИНА
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"
Галина ГРИШИНА
Стало известно, почему жена принца Уильяма шлепнула его по ягодицам на красной дорожке премии BAFTA 2023
Стало известно, почему жена принца Уильяма шлепнула его по ягодицам на красной дорожке премии BAFTA 2023
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Галина ГРИШИНА
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (27066)
2
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (11060)
3
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (7006)
4
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5181)
5
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (5161)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (4919)
7
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (3869)
8
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе (3258)
 
 
 
 