Новые мощные взрывы в Мариуполе. Андрющенко сообщил о прилете по складу боеприпасов оккупантов в порту

В 10.06 Андрющенко сообщил о первом мощном взрыве в городе и включении сирен воздушной ревоги.

В 10.40 он написал еще об одном взрыве.

Городской совет Мариуполя в Telegram в 11.27 заявил о попадании по складу боеприпасов россиян в районе морского порта.

Андрющенко подтвердил эту информацию.

"Порт 18 причал склад №3 – прилет подтверждаем (танцующий на могилах русни смайл)", – написал советник мэра.

Горсовет Мариуполя ранее сообщал об 11 взрывах в городе вечером 21 февраля. Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта. Украинские военные не комментировали взрывы в Мариуполе 21 и 22 февраля.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности, в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.