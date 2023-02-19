В Донецке был прилет в прокуратуру и казарму – Андрющенко

Он опубликовал видео с места из разрушенного здания общежития.
"Типичное поведение пропагандонов. Вчера наслаждались запусками "Калибров" по мирным городам Украины, а уже через 15 часов ныть, что вдруг какая-то бавовна посетила российскую казарму в центре Донецка. А что такое? Что-нибудь случилось? Возмездие такая штука, внезапно поразительная", – написал он.
Он обратил внимание на место поражения на видео.
"Собранные койки, никакого намека на гражданскую жизнь", – отметил Андрющенко.
Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. Оккупанты называют его "столицей" псевдообразования, расположенного на территориях Донецкой области Украины, временно подконтрольных террористам "ДНР".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, включая областные центры.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.