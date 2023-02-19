В Донецке был прилет в прокуратуру и казарму – Андрющенко

В Донецке сообщают о взрывах Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Он опубликовал видео с места из разрушенного здания общежития.

"Типичное поведение пропагандонов. Вчера наслаждались запусками "Калибров" по мирным городам Украины, а уже через 15 часов ныть, что вдруг какая-то бавовна посетила российскую казарму в центре Донецка. А что такое? Что-нибудь случилось? Возмездие такая штука, внезапно поразительная", – написал он.

Он обратил внимание на место поражения на видео.

"Собранные койки, никакого намека на гражданскую жизнь", – отметил Андрющенко.