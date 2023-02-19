"Звали на верную смерть". ГУР перехватило разговор террориста Безлера с сотрудником ФСБ, в котором они обсуждают, как их хотели ликвидировать свои

Безлер и его собеседник рассказывают друг другу, что их настойчиво приглашали в Донецк, вероятно, чтобы там ликвидировать Фото: sbu.gov.ua (архив)

По данным ГУР, собеседник Безлера – кадровый сотрудник ФСБ по имени Андрей.

В разговоре Безлер и его знакомый обсуждают обстоятельства гибели террористки Ольги Качуры (Корсы), которые представляются им подозрительными, и взрыв во время ее похорон 4 августа 2022 года в Донецком театре оперы и балета.

Безлер поделился тем, что ему звонили и спрашивали, приедет ли он на прощание с Корсой. Приехать он не смог, по его словам, из-за работы и потому, что в Донецк его "не пускают".

"А, ну ладно, ладно-ладно". А сегодня узнаю, что еще и во время прощания въ...бали по людям", – сказал он.

ФСБшник, которого тоже звали на это прощание, предполагает, что убийство Корсы "специально спланировано, чтобы собрать нас всех и одним махом положить".

"Да, Корса – далеко не далекий человек нам всем, но "приезжай давай, завтра поговорим", вам тоже "приезжай давай" – такое ощущение, что нас всех звали на верную смерть", – говорит он.

Безлер отметил, что на похоронах должно было присутствовать "все командование". "То есть одним ударом всех можно было накрыть", – добавил он.

По мнению сотрудника ФСБ, Качуру "просто убрали, да и все", так как "проще убрать и дать героя "ДНР" или России".

"Знакомый почерк. А если помнишь по 14-му и 15-му году, есть тело – есть проблема, нет тела – и проблема исчезает", – подытоживает Безлер.

По данным СБУ, уроженка Донецка Качура в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданному на основе так называемой группы Безлера. С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвовала в террористической деятельности.

Обучение Корса прошла в РФ, была "командиром" артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск ДНР". По данным СБУ, она руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ из РСЗО "Град" вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей.

В 2019 году Шевченковский районный суд Киева признал Корсу виновной в участии в террористической организации и назначил наказание (заочно) в виде 12 лет лишения свободы, сообщала пресс-служба СБУ.

О ликвидации Корсы 3 августа сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Позднее информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин.

4 августа 2022 года в драмтеатре временно оккупированного Донецка местные "власти" организовали церемонию прощания с Корсой. Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на представителей "ДНР" сообщило об обстреле центра Донецка, в результате которого были погибшие и раненые, а панихида была отложена.