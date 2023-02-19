"Звали на верную смерть". ГУР перехватило разговор террориста Безлера с сотрудником ФСБ, в котором они обсуждают, как их хотели ликвидировать свои

По данным ГУР, собеседник Безлера – кадровый сотрудник ФСБ по имени Андрей.
В разговоре Безлер и его знакомый обсуждают обстоятельства гибели террористки Ольги Качуры (Корсы), которые представляются им подозрительными, и взрыв во время ее похорон 4 августа 2022 года в Донецком театре оперы и балета.
Безлер поделился тем, что ему звонили и спрашивали, приедет ли он на прощание с Корсой. Приехать он не смог, по его словам, из-за работы и потому, что в Донецк его "не пускают".
"А, ну ладно, ладно-ладно". А сегодня узнаю, что еще и во время прощания въ...бали по людям", – сказал он.
ФСБшник, которого тоже звали на это прощание, предполагает, что убийство Корсы "специально спланировано, чтобы собрать нас всех и одним махом положить".
"Да, Корса – далеко не далекий человек нам всем, но "приезжай давай, завтра поговорим", вам тоже "приезжай давай" – такое ощущение, что нас всех звали на верную смерть", – говорит он.
Безлер отметил, что на похоронах должно было присутствовать "все командование". "То есть одним ударом всех можно было накрыть", – добавил он.
По мнению сотрудника ФСБ, Качуру "просто убрали, да и все", так как "проще убрать и дать героя "ДНР" или России".
"Знакомый почерк. А если помнишь по 14-му и 15-му году, есть тело – есть проблема, нет тела – и проблема исчезает", – подытоживает Безлер.
По данным СБУ, уроженка Донецка Качура в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданному на основе так называемой группы Безлера. С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвовала в террористической деятельности.
Обучение Корса прошла в РФ, была "командиром" артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск ДНР". По данным СБУ, она руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ из РСЗО "Град" вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей.
В 2019 году Шевченковский районный суд Киева признал Корсу виновной в участии в террористической организации и назначил наказание (заочно) в виде 12 лет лишения свободы, сообщала пресс-служба СБУ.
О ликвидации Корсы 3 августа сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Позднее информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин.
4 августа 2022 года в драмтеатре временно оккупированного Донецка местные "власти" организовали церемонию прощания с Корсой. Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на представителей "ДНР" сообщило об обстреле центра Донецка, в результате которого были погибшие и раненые, а панихида была отложена.
Безлер – российский террорист. По данным СБУ, до 2002 года служил в подразделениях ГРУ РФ, закончил службу в звании подполковник.
Участвовал в оккупации Крыма, а с апреля 2014 года – в боевых действиях на Донбассе, возглавлял группировку боевиков. В ноябре 2014 года был отправлен "в отставку" и покинул подконтрольную боевикам "ДНР" территорию. СБУ считает его непосредственно причастным, в частности, к убийству депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака.
В Украине Безлер объявлен в розыск по подозрению в незаконном лишении свободы или похищении граждан, терроризме и умышленном убийстве украинского пленного.
По данным телеканала "Настоящее время" на 2017 год, проживает в аннексированном Крыму.
В августе 2021 года в СБУ сообщили, что завершили досудебное расследование против Безлера, обвинительное заключение направлено в суд и его будут судить заочно.