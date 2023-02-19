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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Звали на верную смерть". ГУР перехватило разговор террориста Безлера с сотрудником ФСБ, в котором они обсуждают, как их хотели ликвидировать свои

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Безлер и его собеседник рассказывают друг другу, что их настойчиво приглашали в Донецк, вероятно, чтобы там ликвидировать
Безлер и его собеседник рассказывают друг другу, что их настойчиво приглашали в Донецк, вероятно, чтобы там ликвидировать
Фото: sbu.gov.ua (архив)

В телефонном разговоре российский террорист Игорь Безлер (Бес) обсуждает со знакомым из ФСБ версию, что его пытались ликвидировать свои. Перехват разговора опубликовало 17 февраля Главное управление разведки Минобороны Украины, судя по словам собеседников, состоялся он еще в августе 2022 года.

По данным ГУР, собеседник Безлера – кадровый сотрудник ФСБ по имени Андрей. 

В разговоре Безлер и его знакомый обсуждают обстоятельства гибели террористки Ольги Качуры (Корсы), которые представляются им подозрительными, и взрыв во время ее похорон 4 августа 2022 года в Донецком театре оперы и балета.

Безлер поделился тем, что ему звонили и спрашивали, приедет ли он на прощание с Корсой. Приехать он не смог, по его словам, из-за работы и потому, что в Донецк его "не пускают". 

"А, ну ладно, ладно-ладно". А сегодня узнаю, что еще и во время прощания въ...бали по людям", – сказал он. 

ФСБшник, которого тоже звали на это прощание, предполагает, что убийство Корсы "специально спланировано, чтобы собрать нас всех и одним махом положить".

"Да, Корса – далеко не далекий человек нам всем, но "приезжай давай, завтра поговорим", вам тоже "приезжай давай" – такое ощущение, что нас всех звали на верную смерть", – говорит он. 

Безлер отметил, что на похоронах должно было присутствовать "все командование". "То есть одним ударом всех можно было накрыть", – добавил он. 

По мнению сотрудника ФСБ, Качуру "просто убрали, да и все", так как "проще убрать и дать героя "ДНР" или России".

"Знакомый почерк. А если помнишь по 14-му и 15-му году, есть тело – есть проблема, нет тела – и проблема исчезает", – подытоживает Безлер. 

По данным СБУ, уроженка Донецка Качура в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданному на основе так называемой группы Безлера. С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвовала в террористической деятельности.

Обучение Корса прошла в РФ, была "командиром" артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск ДНР". По данным СБУ, она руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ из РСЗО "Град" вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей.

В 2019 году Шевченковский районный суд Киева признал Корсу виновной в участии в террористической организации и назначил наказание (заочно) в виде 12 лет лишения свободы, сообщала пресс-служба СБУ.

О ликвидации Корсы 3 августа сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Позднее информацию подтвердил президент РФ Владимир Путин.

4 августа 2022 года в драмтеатре временно оккупированного Донецка местные "власти" организовали церемонию прощания с Корсой. Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на представителей "ДНР" сообщило об обстреле центра Донецка, в результате которого были погибшие и раненые, а панихида была отложена.

Контекст:

Безлер – российский террорист. По данным СБУ, до 2002 года служил в подразделениях ГРУ РФ, закончил службу в звании подполковник.

Участвовал в оккупации Крыма, а с апреля 2014 года – в боевых действиях на Донбассе, возглавлял группировку боевиков. В ноябре 2014 года был отправлен "в отставку" и покинул подконтрольную боевикам "ДНР" территорию. СБУ считает его непосредственно причастным, в частности, к убийству депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака.

В Украине Безлер объявлен в розыск по подозрению в незаконном лишении свободы или похищении граждан, терроризме и умышленном убийстве украинского пленного.

По данным телеканала "Настоящее время" на 2017 год, проживает в аннексированном Крыму.

В августе 2021 года в СБУ сообщили, что завершили досудебное расследование против Безлера, обвинительное заключение направлено в суд и его будут судить заочно.

Теги: Донецк, убийство, ФСБ, террористы, Игорь Безлер, похороны, ДНР, война России против Украины, война на Донбассе
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