"Попадание в склад боекомплекта с прекрасным отзвуком детонации". Андрющенко рассказал подробности ударов по Мариуполю

"В 22.33 по Киеву раздался первый взрыв. Всего было слышно 12 взрывов. Из них два точно – это результат работы ПВО оккупантов. Зафиксировано в районе шлаковой горы по улице Макара Мазая и в полях по улице Курчатова", – написал советник мэра.
По информации Андрющенко, в результате ударов пострадали как минимум два места расположения оккупантов.
"Подтверждено попадание в склад боекомплекта в аэропорту Мариуполя с прекрасным отзвуком детонации.
Зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории [прокатного] стана 300 ММК им. Ильича (Кальмиусский район)", – добавил он.
Советник мэра рассказал, что захватчики запускали сигнальные ракеты и поднимали в небо авиацию, в некоторых районах Мариуполя были слышны пулеметные очереди. Кроме того, в нексоклькх районах города пропали связь и электричество.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности, в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.