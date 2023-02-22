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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Попадание в склад боекомплекта с прекрасным отзвуком детонации". Андрющенко рассказал подробности ударов по Мариуполю

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В Мариуполе вечером 21 февраля были прилеты по местам расположения оккупантов, рассказал Андрющенко
В Мариуполе вечером 21 февраля были прилеты по местам расположения оккупантов, рассказал Андрющенко
Фото: EPA (архив)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области вечером 21 февраля прозвучало 12 взрывов, есть два попадания по объектам российских военных. Подробности сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"В 22.33 по Киеву раздался первый взрыв. Всего было слышно 12 взрывов. Из них два точно – это результат работы ПВО оккупантов. Зафиксировано в районе шлаковой горы по улице Макара Мазая и в полях по улице Курчатова", – написал советник мэра.

По информации Андрющенко, в результате ударов пострадали как минимум два места расположения оккупантов.

"Подтверждено попадание в склад боекомплекта в аэропорту Мариуполя с прекрасным отзвуком детонации.

Зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории [прокатного] стана 300 ММК им. Ильича (Кальмиусский район)", – добавил он.

Советник мэра рассказал, что захватчики запускали сигнальные ракеты и поднимали в небо авиацию, в некоторых районах Мариуполя были слышны пулеметные очереди. Кроме того, в нексоклькх районах города пропали связь и электричество.

Горсовет Мариуполя ранее сообщал об 11 взрывах в городе вечером 21 февраля. Украинские военные не комментировали взрывы в Мариуполе.
Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности, в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Донецкая область, аэропорт, оккупация, авиация, Мариуполь, ПВО, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация
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