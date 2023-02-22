"Попадание в склад боекомплекта с прекрасным отзвуком детонации". Андрющенко рассказал подробности ударов по Мариуполю

В Мариуполе вечером 21 февраля были прилеты по местам расположения оккупантов, рассказал Андрющенко Фото: EPA (архив)

"В 22.33 по Киеву раздался первый взрыв. Всего было слышно 12 взрывов. Из них два точно – это результат работы ПВО оккупантов. Зафиксировано в районе шлаковой горы по улице Макара Мазая и в полях по улице Курчатова", – написал советник мэра.

По информации Андрющенко, в результате ударов пострадали как минимум два места расположения оккупантов.

"Подтверждено попадание в склад боекомплекта в аэропорту Мариуполя с прекрасным отзвуком детонации.

Зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории [прокатного] стана 300 ММК им. Ильича (Кальмиусский район)", – добавил он.

Советник мэра рассказал, что захватчики запускали сигнальные ракеты и поднимали в небо авиацию, в некоторых районах Мариуполя были слышны пулеметные очереди. Кроме того, в нексоклькх районах города пропали связь и электричество.