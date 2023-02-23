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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Направление Мариуполя уже не является абсолютно недостижимым – ОК "Юг"

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Гуменюк отметила, что ВСУ теперь могут "достигать" Мариуполя
Гуменюк отметила, что ВСУ теперь могут "достигать" Мариуполя
Фото: armyinform.com.ua

У ВСУ, вероятно, появились возможности для уничтожения инфраструктуры российских оккупантов во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Это следует из заявления главы объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк 23 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Спикер прокомментировала серию взрывов, которые на протяжении нескольких последних дней были зафиксированы в Мариуполе и его окрестностях.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что "удаленность" – это очень относительное понятие. То, что считается настолько отдаленным, что [будто бы] недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", – заявила Гуменюк.

Горсовет Мариуполя 21 февраля сообщал об 11 взрывах в городе, советник мэра Мариуполя Петр. Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.

22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

23 февраля Андрющенко сообщал о как минимум трех взрывах в Мариуполе, в том числе в районе аэропорта и ММК им. Ильича.

Украинские военные до выступления Гуменюк не комментировали взрывы в Мариуполе.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности, в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, боеприпасы, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация
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