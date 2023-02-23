"Направление Мариуполя уже не является абсолютно недостижимым – ОК "Юг"

Гуменюк отметила, что ВСУ теперь могут "достигать" Мариуполя Фото: armyinform.com.ua

Спикер прокомментировала серию взрывов, которые на протяжении нескольких последних дней были зафиксированы в Мариуполе и его окрестностях.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что "удаленность" – это очень относительное понятие. То, что считается настолько отдаленным, что [будто бы] недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", – заявила Гуменюк.

Горсовет Мариуполя 21 февраля сообщал об 11 взрывах в городе, советник мэра Мариуполя Петр. Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.

22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

23 февраля Андрющенко сообщал о как минимум трех взрывах в Мариуполе, в том числе в районе аэропорта и ММК им. Ильича.

Украинские военные до выступления Гуменюк не комментировали взрывы в Мариуполе.