Над зданием Рейхстага подняли украинский флаг

Украинский флаг подняли над зданием и перед входом в Бундестаг Фото: bundestag.de

В частности, как видно на опубликованных пресс-службой парламента фото, государственный флаг Украины развевается перед западным входом в здание Рейхстага, между флагами ЕС и ФРГ.

"Помимо флагов на восточной и западной сторонах здания Рейхстага, государственный флаг Украины развевается также на юго-западной башне здания Рейхстага. Таким образом, президиум Бундестага подхватил инициативу немецко-украинской парламентской группы, чтобы в этот день немецкий Бундестаг особенно четко продемонстрировал знак солидарности с украинским народом", – говорится в сообщении.

Фото: bundestag.de

Как пояснили в пресс-службе, вывешивание флагов на здании Рейхстага регулируется официальной директивой. Каждая из четырех башен здания постоянно украшена флагами: юго-восточная башня – европейским флагом, остальные три башни – федеральным флагом. У входа регулярно развеваются федеральный и европейский флаги. Если парламент посещает иностранный гость, там также развевается флаг его страны. Кроме того, в определенных случаях над зданием поднимают радужный флаг.