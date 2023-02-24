Над зданием Рейхстага подняли украинский флаг

В частности, как видно на опубликованных пресс-службой парламента фото, государственный флаг Украины развевается перед западным входом в здание Рейхстага, между флагами ЕС и ФРГ.
"Помимо флагов на восточной и западной сторонах здания Рейхстага, государственный флаг Украины развевается также на юго-западной башне здания Рейхстага. Таким образом, президиум Бундестага подхватил инициативу немецко-украинской парламентской группы, чтобы в этот день немецкий Бундестаг особенно четко продемонстрировал знак солидарности с украинским народом", – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, вывешивание флагов на здании Рейхстага регулируется официальной директивой. Каждая из четырех башен здания постоянно украшена флагами: юго-восточная башня – европейским флагом, остальные три башни – федеральным флагом. У входа регулярно развеваются федеральный и европейский флаги. Если парламент посещает иностранный гость, там также развевается флаг его страны. Кроме того, в определенных случаях над зданием поднимают радужный флаг.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard, систему ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.
25 января 2023 года правительство ФРГ приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт.