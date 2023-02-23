В Лондоне активисты покрасили асфальт возле посольства РФ в цвета украинского флага

На улице Бейсуотер-роуд недалеко от Гайд-парка в районе Кенсингтон проезжая часть была залита желтой и синей краской. Акцию накануне дня начала полномасштабной войны организовала кампания Led by Donkeys.

"Завтра первая годовщина империалистического вторжения [президента России Владимира] Путина в Украину. Вопреки утверждениям российского диктатора и его апологетов, Украина является независимым государством и народом, который имеет полное право на самоопределение. Существование огромного украинского флага возле его посольства в Лондоне будет ему напоминанием об этом", – говорится в заявлении группы в Twitter.

Активисты рассказали, что на создание импровизированного флага пошло 170 литров желтой краски для проезжей части с восточной стороны улицы и столько же синей краски, чтобы залить обратную сторону. Колеса автомобилей разнесли ее по дороге. Участники акции добавили, что краска была "качественной, нетоксичной, без растворителей, экологически чистой, быстросохнущей, предназначенной для создания предметов дорожного искусства".

Russian Embassy, London pic.twitter.com/99mFy6Gx5k — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Четыре человека (трое мужчин и одна женщина) были задержаны полицией по подозрению в преступном повреждении имущества и препятствовании движению на шоссе, подтвердила My London местная полиция. Их доставили в полицейский участок на западе Лондона для выяснения обстоятельств происшествия. Protestors of the war outside the Russian Embassy- LONDON * #stopthewar #Ukraine pic.twitter.com/kRH7c5I1kz — Aimée Dampier (@aimeedampzz) February 23, 2023