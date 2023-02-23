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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лондоне активисты покрасили асфальт возле посольства РФ в цвета украинского флага

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Британская полиция задержала четырех человек
Британская полиция задержала четырех человек
Фото: mylondon.news

23 февраля у российского посольства в Лондоне прошла акция к годовщине вторжения России в Украину. Об этом утром сообщило издание My London.

На улице Бейсуотер-роуд недалеко от Гайд-парка в районе Кенсингтон проезжая часть была залита желтой и синей краской. Акцию накануне дня начала полномасштабной войны организовала кампания Led by Donkeys.

"Завтра первая годовщина империалистического вторжения [президента России Владимира] Путина в Украину. Вопреки утверждениям российского диктатора и его апологетов, Украина является независимым государством и народом, который имеет полное право на самоопределение. Существование огромного украинского флага возле его посольства в Лондоне будет ему напоминанием об этом", – говорится в заявлении группы в Twitter.

Активисты рассказали, что на создание импровизированного флага пошло 170 литров желтой краски для проезжей части с восточной стороны улицы и столько же синей краски, чтобы залить обратную сторону. Колеса автомобилей разнесли ее по дороге. Участники акции добавили, что краска была "качественной, нетоксичной, без растворителей, экологически чистой, быстросохнущей, предназначенной для создания предметов дорожного искусства".

Четыре человека (трое мужчин и одна женщина) были задержаны полицией по подозрению в преступном повреждении имущества и препятствовании движению на шоссе, подтвердила My London местная полиция. Их доставили в полицейский участок на западе Лондона для выяснения обстоятельств происшествия.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны.

Теги: Великобритания, Лондон, флаг, агрессия, посольство РФ, война России против Украины, акция
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