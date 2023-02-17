В Британии охранник посольства получил 13 лет за шпионаж на РФ. При обыске у него нашли российский флаг и карикатуру с Путиным

58-летний охранник более трех лет собирал конфиденциальную информацию. В частности, он скопировал секретные документы, которые нашел в незапертых картотеках и на столах в посольстве, в том числе письмо тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону.

Он также передавал информацию о сотрудниках, участвующих в оборонной работе, включая их домашние адреса и номера телефонов, и скопировал личные фотографии их родственников, которые он нашел на их столах.

Расследование в отношении Смита начали после того, как в ноябре 2020 года он направил письмо, содержащее "крайне секретную информацию" о посольстве и его сотрудниках, генерал-майору Сергею Чухрову, российскому военному атташе в Берлине.

Смит был арестован в августе 2021 года. При обыске у него дома нашли большой флаг Российской Федерации и мягкую игрушку ротвейлера в натуральную величину в российской военной фуражке.

Кроме того, на внутренней стороне его шкафчика в британском посольстве была карикатура, где президент РФ Владимир Путин в военной форме держит за шею бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в нацистской форме. Карикатура была подписана фразой на немецком: "Россия, пожалуйста, освободите нас еще раз".