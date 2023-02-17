ГОРДОН
 
 
МИР

Задержанный в Германии шпион хотел передать РФ координаты HIMARS в Украине – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, шпион должен был передать GPS-данные о нахождении в Украине HIMARS и IRIS-T
По данным СМИ, шпион должен был передать GPS-данные о нахождении в Украине HIMARS и IRIS-T
Фото: EPA

В декабре прошлого года в Германии задержали сотрудника разведки ФРГ по подозрению, что он мог передавать России данные о войне в Украине. Издание Spiegel 17 февраля узнало, что подозреваемый должен был получить данные о местонахождении артиллерийских позиций и позиций ПВО украинской армии.

По информации источников Spiegel, через посредника Артура Э. задержанный разведчик Карстен Л. получил задание от ФСБ России перехватить и передать максимально точные GPS-данные о нахождении реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов IRIS-T.

Собеседники издания говорят, что весьма маловероятно, что такие данные действительно были переданы.

Генеральный прокурор Германии Петер Франк ведет расследование в отношении Карстена Л. и Артура Э. по подозрению в государственной измене. Оба находятся под стражей.

Карстен Л. был арестован в декабре после того, как западная разведка предупредила Федеральную разведывательную службу Германии (BND) о возможной утечке информации. Как пишет Spiegel, среди коллег Карстен был известен своими радикальными правыми взглядами.

"По слухам, они (радикальные взгляды Карстена. – "ГОРДОН") также стали известны во время проверки безопасности в BND. Однако этот вопрос не был расследован. В конце концов, его даже повысили в должности", – пишет Spiegel.

По данным журналистов, Карстен проработал много лет в отделе "Техническая разведка", а в последнее время отвечал за проверку безопасности своих коллег. Поскольку для него не составило труда тайно вынести из BND информацию для России, немецкая служба внешней разведки теперь хочет пересмотреть свои меры безопасности, добавляет издание.

Его предполагаемый сообщник Артур Э. был арестован в январе в аэропорту Мюнхена при въезде в страну из США. Он является немецким бизнесменом. Предположительно, он познакомился с разведчиком Карстеном Л. на вечеринке в его резиденции Вайльхайм в Верхней Баварии.

Согласно информации Spiegel, следователи обнаружили у Карстена шестизначную сумму наличными в конвертах в одной из банковских ячеек. Артур Э., как утверждается, получил эти конверты от ФСБ и передал их Карстену.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Германия, Украина, ФСБ, ФРГ, артиллерия, расследование, следователь, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
Галина ГРИШИНА
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (116229)
2
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (55728)
3
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (55699)
4
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (47097)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (33444)
6
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (29640)
7
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (25196)
8
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (14140)
 
 
 
 