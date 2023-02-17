Задержанный в Германии шпион хотел передать РФ координаты HIMARS в Украине – СМИ

По данным СМИ, шпион должен был передать GPS-данные о нахождении в Украине HIMARS и IRIS-T Фото: EPA

По информации источников Spiegel, через посредника Артура Э. задержанный разведчик Карстен Л. получил задание от ФСБ России перехватить и передать максимально точные GPS-данные о нахождении реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов IRIS-T.

Собеседники издания говорят, что весьма маловероятно, что такие данные действительно были переданы.

Генеральный прокурор Германии Петер Франк ведет расследование в отношении Карстена Л. и Артура Э. по подозрению в государственной измене. Оба находятся под стражей.

Карстен Л. был арестован в декабре после того, как западная разведка предупредила Федеральную разведывательную службу Германии (BND) о возможной утечке информации. Как пишет Spiegel, среди коллег Карстен был известен своими радикальными правыми взглядами.

"По слухам, они (радикальные взгляды Карстена. – "ГОРДОН") также стали известны во время проверки безопасности в BND. Однако этот вопрос не был расследован. В конце концов, его даже повысили в должности", – пишет Spiegel.

По данным журналистов, Карстен проработал много лет в отделе "Техническая разведка", а в последнее время отвечал за проверку безопасности своих коллег. Поскольку для него не составило труда тайно вынести из BND информацию для России, немецкая служба внешней разведки теперь хочет пересмотреть свои меры безопасности, добавляет издание.

Его предполагаемый сообщник Артур Э. был арестован в январе в аэропорту Мюнхена при въезде в страну из США. Он является немецким бизнесменом. Предположительно, он познакомился с разведчиком Карстеном Л. на вечеринке в его резиденции Вайльхайм в Верхней Баварии.

Согласно информации Spiegel, следователи обнаружили у Карстена шестизначную сумму наличными в конвертах в одной из банковских ячеек. Артур Э., как утверждается, получил эти конверты от ФСБ и передал их Карстену.