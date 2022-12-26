В Германии задержали сотрудника разведки – он мог передавать России данные о войне в Украине

В сообщении сказано, что гражданин Германии Карстен Л. арестован в Берлине должностными лицами федерального управления уголовной полиции, ответственными за расследование. Кроме того, в квартире и на рабочем месте обвиняемого и еще одного человека были проведены обыски.

В прокуратуре заявили, что задержанный подозревается в государственной измене. В ордере на его арест говорится, что в 2022 году он передал информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности, российской разведке. Содержание является государственной тайной, отмечается в сообщении. Его заключили под стражу до суда.

Издание Tagesschau сообщило со ссылкой на источники телерадиокомпаний WDR и NDR, что подозреваемый мог передавать РФ секретную информацию о войне в Украине. В кругах безопасности говорят, что чиновника могли шантажировать.

Ни прокуратура, ни федеральная служба разведки не прокомментировали эти данные.

Отмечается, что за последние годы в Германии были осуждены несколько человек, которые шпионили в пользу России. По сведениям органов безопасности, в Германии по именам известно трехзначное число российских шпионов. Большинство из них официально аккредитованы в качестве дипломатов. Обычно к ним относятся терпимо, если только они не уличены непосредственно в шпионской деятельности, пишет издание.