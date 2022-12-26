В Германии задержали сотрудника разведки – он мог передавать России данные о войне в Украине

В сообщении сказано, что гражданин Германии Карстен Л. арестован в Берлине должностными лицами федерального управления уголовной полиции, ответственными за расследование. Кроме того, в квартире и на рабочем месте обвиняемого и еще одного человека были проведены обыски.
В прокуратуре заявили, что задержанный подозревается в государственной измене. В ордере на его арест говорится, что в 2022 году он передал информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности, российской разведке. Содержание является государственной тайной, отмечается в сообщении. Его заключили под стражу до суда.
Издание Tagesschau сообщило со ссылкой на источники телерадиокомпаний WDR и NDR, что подозреваемый мог передавать РФ секретную информацию о войне в Украине. В кругах безопасности говорят, что чиновника могли шантажировать.
Ни прокуратура, ни федеральная служба разведки не прокомментировали эти данные.
Отмечается, что за последние годы в Германии были осуждены несколько человек, которые шпионили в пользу России. По сведениям органов безопасности, в Германии по именам известно трехзначное число российских шпионов. Большинство из них официально аккредитованы в качестве дипломатов. Обычно к ним относятся терпимо, если только они не уличены непосредственно в шпионской деятельности, пишет издание.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.