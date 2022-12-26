Оккупанты сосредоточились на строительстве оборонительных позиций – британская разведка

Российской армии не хватает средств и сил для наблюдения за позициями обороны – британская разведка Фото: EPA

"Это включает установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных установок", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что минные поля представляют собой эффективное препятствие для обученных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем. Но для российских сил "серьезной проблемой" будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями, добавили в минобороны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/yvZQ3XdjHK — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 26, 2022