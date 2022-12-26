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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов ответил на вопрос, сколько предателей в ГУР обнаружено с 24 февраля

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Буданов о своих агентах в РФ: Или откуда мы получаем информацию? Из Telegram-каналов?
Буданов о своих агентах в РФ: Или откуда мы получаем информацию? Из Telegram-каналов?
Фото: liga.net

В Главном управлении разведки Минобороны Украины регулярно проводит проверки управление внутренней безопасности, но ни одного предателя среди сотрудников с начала полномасштабной разведки в ГУР не оказалось. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.

"[Cколько предателей внутри ГУР обнаружено с 24 февраля?] Ни одного мы так и не обнаружили", – сказал он.

Журналисты уточнили, действительно ли "не обнаружили" или "не искали".

"Как это "не искали"? У нас внутренняя безопасность постоянно работает. Примеры ненадлежащего отношения к, скажем так, сохранению гостайны – всякие случаи бывают. Но в большинстве случаев это служебная неосторожность, когда какую-то информацию кто-то может переслать по мессенджеру. А она становится достоянием врага, перехватывающего этот сигнал. Такие случаи бывают, к сожалению", – признал Буданов.

По его словам, это всеобщая проблема всех украинских органов власти.

Он также отметил. что с началом полномасштабной войны у украинской разведки стало больше агентов в России. 

"Мы за это деньги получаем. Или откуда мы получаем информацию? Из Telegram-каналов?" – с иронией ответил он на вопрос, есть ли у ГУР агенты в России. 

Так, по его словам, с ГУР сотрудничают россияне, не согласные с войной. 

"На совершенно разных уровнях это количество людей увеличилось, а с ним и наш доступ к информации разного уровня: от социально-политических до чисто военных вопросов. Это вам также ответ на вопрос, почему то, что я говорю, иногда отличается от того, что говорят другие люди", – отметил глава военной разведки. 

Теги: разведка, предательство, гостайна, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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