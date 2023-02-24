Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Трансляция

Место и время проведения пресс-конференции до ее начала держали в секрете из соображений безопасности.
Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. До начала полномасштабного вторжения РФ он дал несколько больших пресс-конференций.
10 октября 2019 года президент отвечал на вопросы СМИ в формате пресс-марафона около 14 часов в здании Kyiv Food Market.
20 мая 2020 года в парковой зоне возле Мариинского дворца прошла пресс-конференция Зеленского, посвященная годовщине пребывания в должности. Она длилась около трех часов.
Также глава государства общался с журналистами около трех часов на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией было выбрано госпредприятие "Антонов".
26 ноября 2021 года Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", посвященный экватору его пребывания в должности главы государства. Он проходил в коворкинге Creative State Arsenal и длился около 5,5 часов вместо запланированных трех. На него пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, устроили акцию протеста.
За последний год Зеленский также несколько раз встречался с журналистами, украинскими и иностранными, но не так масштабно.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация" и "денацификация" Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным на 3 января 2023 года, полиция зафиксировала гибель более 16,5 тыс. мирных украинцев только на территориях, подконтрольных Украине и освобожденных от оккупантов.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 24 февраля, составили около 146 820 военных, 3363 танка, 299 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".