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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинские военные ликвидировали около 970 оккупантов и около 20 единиц бронетехники – Генштаб ВСУ

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ВСУ продолжают уничтожать захватническую армию России
ВСУ продолжают уничтожать захватническую армию России
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные обезвредили около 146 820 российских оккупантов. Об этом 24 февраля сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 970 захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3363 (+13);
  • боевые бронированные машины – 6600 (+7);
  • артиллерийские системы – 2363 (+11);
  • РСЗО – 474 (+3);
  • средства ПВО – 247 (+3);
  • самолеты – 299;
  • вертолеты – 287;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4);
  • крылатые ракеты – 873;
  • корабли/катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5224 (+9);
  • специальная техника – 228 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0oojzPzTWs5k7atCPPzEupoxG36BTYVGn9bptWssPrhA21KjebFmUQsP1AhJxUWavl

Теги: Генштаб ВСУ, танки, ПВО, армия РФ, беспилотники, самолеты, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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